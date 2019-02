Het overzichtseffect in de straat; een gevoel van verbondenheid met je buren

Het gesprek met mijn buurman was niet zomaar een gesprek. Ik nam het op om te gebruiken in de voorstelling die ik nu maak, waarin ik onderzoek hoe we hier op aarde dat perspectief van die astronauten kunnen vinden. Want ja, ik verlang naar een nieuw perspectief, naar heelheid en samenvallen met de essentie van het leven. Wie niet?

Onnozel Maar wat uit de mond van astronauten in goed gemonteerde films logisch en intelligent klinkt, klonk in de huiskamer van mijn buurman een beetje onnozel. Een gevoel van verbondenheid, vond hij, haal je toch vooral uit goed contact met je buren. Hij vertelde hoe zijn moeder, toen hij jong was, op een Kerstavond geen geld meer had voor eten. ’s Avonds ging de bel en stond er een pakket vol lekkere dingen op de stoep. Van de buren en het Leger des Heils. Daar landde bij hem het besef dat je afhankelijk bent van de mensen die je omringen. Hij vertelde hoe een buurvrouw jaren geleden in grote paniek voor de deur stond; haar baby was gestopt met ademhalen, hoe hij de trap op stormde, samen met een buurvrouw die toevallig net langsliep met haar hond, hoe die twee buren samen heel voorzichtig het kindje reanimeerden tot het weer ademhaalde. Van alles wat hij in zijn leven voor elkaar kreeg was hij daar wel het meest trots op, dat baby’tje dat hij met zijn eigen adem redde.