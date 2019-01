Het ongrijpbare probleem van de ontsporende mantelzorger

Een oude vrouw wordt in een rolstoel een bankfiliaal binnengeduwd. Achter haar loopt René J. (63), de Amsterdamse slotenmaker die nog niet zo lang daarvoor aan haar deur kwam en haar sindsdien helpt met klusjes in huis of het doen van boodschappen. En met pinnen, dat is ze zelf niet zo gewend.

Hij noemt haar ‘Anneke’ en niet ‘mevrouw’, want tussen de twee is een vriendschap ontstaan. Voor haar is hij ‘als een broer’, ondanks het leeftijdsverschil van bijna dertig jaar.

Anneke overhandigt de bankmedewerker haar paspoort en bankpas. De medewerker voert iets in op de computer. Later zou blijken dat het pinlimiet wordt verhoogd. J. en de vrouw gaan vervolgens richting de automaat. Daar pinnen ze samen. J. pakt het geld en geeft wat aan Anneke. Dan doet hij een stap naar achteren en stopt hij, buiten haar zicht, iets in zijn eigen binnenzak.

Juist die afhankelijkheidssituatie maakt het probleem van ouderenmishandeling zo complex, zegt Timmermans. Daders zijn vaak de mantelzorgers – van kinderen tot buren en vrienden – waar ouderen op leunen. De Vries van de Anbo noemt het de ‘ontsporende mantelzorger’, want in veel gevallen is er sprake van een glijdende schaal. Het begint bij het pinnen van een paar boodschappen, het eindigt bij grotere bedragen.

Die één op de twintig is een ondergrens, denkt Maartje Timmermans, onderzoeker bij Regioplan. In de gesprekken die zij voerde met ouderen merkte zij hoe gevoelig het onderwerp ligt. “Vaak wordt het gedrag van de dader goedgepraat. ‘Hij heeft het ook niet breed’, of ‘hij bedoelde het niet zo’. Ook zeggen sommige slachtoffers er niets van omdat ze bang zijn dat de relatie dan eindigt.”

Geen afspraken

Op het eerste gezicht past de zaak René J. precies in dat plaatje. Toch is de zaak ingewikkelder: zo wilde Anneke geen aangifte doen. De vermogende vrouw, die volgens haar omgeving in de war is, gaf daar verschillende verklaringen voor. Ze is diepgelovig en zei tegen de politie dat het aan God is om te straffen en niet aan haar. Geconfronteerd met de bedragen die J. soms pinde – duizenden euro per dag – reageerde ze met de opmerking dat geld niet belangrijk is. En dat de indianen ook zonder geld leven.

Ik had geld nodig. Toen zei ze zelf: ‘We moeten nog even naar de bank’. Verdachte

De vraag is dus of Anneke zich überhaupt slachtoffer voelt van diefstal. Volgens de advocaat van J. is dat een cruciale kwestie in deze zaak: is er voldoende bewijs dat J. het geld zonder toestemming nam?

Afspraken over het geld zijn niet gemaakt. De twee hadden wel op papier gezet dat J. haar pinpas mocht gebruiken, maar er werden geen bedragen genoemd. “Ik denk dat twee tamelijk naïeve mensen elkaar hebben ontmoet”, zei J. op de vraag waarom dat niet was gebeurd.

De Amsterdammer wilde vooral aan de rechter duidelijk maken hoeveel hij in die ­anderhalf jaar tijd voor Anneke over heeft gehad. Uren bracht hij door bij de vrouw die hij omschrijft als interessant, intelligent en ­intens. Eenzaam was ze ook. J.: “Anneke was negentig geworden en dat vierde ze zoals ­gebruikelijk alleen. Toen zijn we gaan eten in Bergen in een hele mooie tent. Dat was een ­geweldige middag. Ik had geld nodig. Toen zei ze zelf: we moeten nog even naar de bank.”