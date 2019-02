Het OM stuurt aan op levenslang voor Holleeder

Willem Holleeder heeft de opdracht gegeven om vastgoedmagnaat Willem Endstra te vermoorden. Hij was de geestelijke vader van de moord op zijn zwager en gabber Cor van Hout en hij lokte de liquidatie van John Mieremet uit. Het Openbaar Ministerie is er van overtuigd dat deze drie moorden kunnen worden bewezen. Als de officier van justitie vandaag de strafeis formuleert, is er maar een mogelijkheid: levenslange opsluiting.

Moorddossiers Donderdag, op de derde dag van het requisitoir in de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp behandelde het OM drie moorddossiers. Vandaag komen daar nog eens de moorden bij op cafébaas Thomas van der Bijl en vastgoedhandelaar Cees Houtman. Naar verwachting wijst het OM ook in deze zaken Holleeder aan als opdrachtgever. Voor de hoogte van de geëiste straf zal het niet meer uitmaken. De getuigenissen van de zussen Holleeder en Sandra den Hartog, zijn ex-vriendin, zijn essentieel om de moord op Endstra te bewijzen Geld, geld en nog eens geld. Zo makkelijk mogelijk aan geld komen, is de rode draad in vrijwel alle dossiers. Wie Holleeder daarbij volgens het OM in de weg stond, liep grote risico’s. Geld alleen was onvoldoende aanleiding voor een moordopdracht. Zo moest Willem Endstra worden omgebracht, omdat hij praatte met de politie. Wanhopig als hij was na jaren door Holleeder te zijn afgeperst. Een bijkomend motief was dat Holleeder had gehoord dat Endstra plannen van zijn kant had hém te laten vermoorden. Voordat hij op 17 mei 2004 werd doodgeschoten in Amsterdam-Zuid legde Endstra nog een groot aantal verklaringen af, die de achterbankgesprekken worden genoemd. De getuigenissen van Astrid en Sonja Holleeder en Sandra den Hartog, de ex-vriendin van de verdachte, zijn essentieel voor het bewijs van de moord op Endstra. Daarin ontbreken bekentenissen en moet veel worden afgeleid uit wat Holleeder zelf heeft gemeld aan zijn zussen en vriendin.

Misdaadpiramide Voor het OM staat vast dat Holleeder aan het begin van deze eeuw aan de top stond van een misdaadpiramide, samen met de later vermoorde Stanley Hillis en de tot levenslang veroordeelde Dino Soerel. Het driemanschap oordeelde over leven en dood, zo stelt het Openbaar Ministerie. Het trio gebruikte twee moordcommando’s. Een groep rond de inmiddels tot levenslang veroordeelde Jesse R. en een commando dat wordt aangeduid als de ‘groep-Alkmaar’. Het gaat dan om vooral Turkse Alkmaarders waaronder luitspeler Ali N. en de inmiddels overleden Rus Abassov. Vooral de laatste groep werd donderdag door het OM duidelijk in kaart gebracht. Holleeder, Soerel en Hillis stuurden tussenpersonen aan, moordmakelaars, die op hun beurt de contacten met de huurmoordenaars onderhielden. Aan de hand van videofragmenten, foto’s, organogrammen en verklaringen van getuigen en verdachten bracht het OM in kaart hoe net name de groep-Alkmaar opereerde. Het OM mag er dan van overtuigd zijn dat Holleeder de moorden heeft uitgelokt, of hij op alle dossiers wordt veroordeeld, is de vraag. Eerdere onderzoeken naar moorden gepleegd door de groep-Alkmaar, zoals de liquidatie van mede-crimineel John Mieremet in Thailand, hebben nog niet tot een veroordeling van groepsleden geleid. De rechtbank Amsterdam doet op 4 juli uitspraak.

