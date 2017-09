Het moeten geen watjes worden, maar om ze nou te laten sporten in een herfststorm...

De eerste - flinke - herfstbuien leiden ook weer tot de eerste bezorgde vragen in de groepsapp. Gaat de training door? Allemaal duimpjes als de boel wordt afgelast. Maar dat beetje regen! Ze zijn toch niet van suiker? En buiten sporten is toch heel gezond? Of is doorweekt raken en nat terug op de fiets niet zo verstandig voor lijf en motivatie van een kind?

Lees verder na de advertentie

Regen tijdens een training is juist heel lekker Sportarts Guido Vroemen

Misschien geen vraag om voor te leggen aan een sportarts en sportpsycholoog. Die vinden dat je onder heel veel weersomstandigheden naar buiten kunt, zelfs als het sneeuwt of vriest. Guido Vroemen begeleidt topsporters en doet zelf ook fanatiek aan wielrennen, hardlopen en triatlons. "Als er net een plensbui losbreekt zou ik die even afwachten, maar regen tijdens een training is juist heel lekker."

Buiten is niet per se gezonder en na regen zit er niet meer zuurstof in de lucht, zegt de sportarts. "Het gehalte zuurstof is altijd 21 procent, ook in een gymzaal. Turners zien er toch niet ongezonder uit?" Buiten fietsen, rennen en voetballen voelt gewoon fijn, zegt hij. Als je maar zorgt voor goede kleding. Kinderen die zo in hun natte pakkie op de fiets stappen: dat is niet handig. "Zijn ze doorweekt dan kunnen ze die kleding beter uittrekken, anders verliezen ze snel veel warmte."

Het lichaam functioneert het best binnen bepaalde grenzen, legt hij uit, tussen 35 en 39 graden. "Koel je heel erg af, dan is de doorbloeding minder en worden alle functies minder. En bij kinderen gaat dat nog wat sneller omdat ze een relatief groot lichaamsoppervlak hebben en een kleine inhoud. Ze beseffen ook minder snel dat ze het koud hebben."

Sporten levert altijd wel wat spierschade op, zegt hij. "Een rustige cooling down helpt om afvalstoffen kwijt te raken. Gaat de afkoeling te snel, dan duurt het herstel wat langer." Dus droge kleren in de tas, zodat ze zich kunnen omkleden. Of een goede regenjas die de warmte vasthoudt. Maar van één keer met de auto worden het vast geen watjes, nuanceert Vroemen. Hij zet zijn meisjes weleens bij de atletiekbaan af. "Een Spartaanse opvoeding is meer iets voor het leger."

Kinderen zijn in principe lui Sportspycholoog Ivo Spanjersberg

Thuisblijven, met de auto brengen, sportpsycholoog Ivo Spanjersberg zou het een verkeerd signaal vinden. Tuurlijk, een herfststorm met hoosbuien en windkracht tien, dan kan die fiets wel even in de achterbak. "Maar ik zou er echt een uitzondering van maken. Kinderen zijn in principe lui, als ze gebracht kunnen worden, zullen ze geen nee zeggen. En in Nederland regent het nogal eens."

Spanjersberg begeleidt zowel volwassen topsporters als talentvolle kinderen. Hij hoort de discussies over een nieuwe generatie die niet met tegenslagen kan omgaan, hij ziet soms overbezorgde ouders. Maar hij zal nooit in algemeenheden spreken. Fietsen en sporten in weer en wind, vormt ze wel. "Motivatie moet van binnenuit komen, maar op deze momenten leren ze doorzetten. Omgaan met tegenslag geeft mentale weerbaarheid."

Tips voor tennisouders Er zijn zaken die de motivatie helpen, zoals talent en succes. Dat maakt het leuk om te sporten en minder leuk om een training te missen. Belangrijkste stimulans volgens de sportpsycholoog is echter autonomie. Je laat je team en de trainer niet in de steek. Je gaat gewoon. Ivo Spanjersberg Met een aantal collega's schreef Spanjersberg het boek 'Slagen'. Het bevat tips voor tennisouders én interviews met Nederlandse toptennissers. Paul Haarhuis geeft daarin letterlijk aan dat het hem heeft geholpen dat hij zelf voor tennis had gekozen, ook al moest hij daar dagelijks een eind voor fietsen. "Zijn ouders stimuleerden hem om hard te werken, maar het bleef zijn keuze." Je zou zeggen, dat een kind dan ook zelf kan bepalen dat-ie een training overslaat, maar dat bedoelt Spanjersberg niet. "Ik zou die discussie helemaal niet aangaan. Je kind wilde zelf graag sporten, koos zelf voor een buitensport. Dan maakt het weer niet uit." Er is nog een belangrijke bron van motivatie, zegt Spanjersberg. Verbondenheid, vrienden in een team. "Die maken dat je graag sport." Ook met slecht weer. "Je laat je team en de trainer niet in de steek. Je gaat gewoon." Spanjersberg was als kind keeper. "Dat is echt geen pretje in de striemende regen: een natte broek en lang stilstaan. Maar het betekende ook buikschuiven over een nat veld." Achteraf is een natte training heel vaak leuk, wil hij maar zeggen. "En thuis is de warme douche dan extra lekker." Sportarts Guido Vroemen benoemt nog de voldoening. "Dan loop je daar in de regen. Bijna niemand meer op straat, en jij doet dat toch maar mooi."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.