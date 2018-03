Het moet afgelopen zijn met dat pamperen van volwassen kinderen

Ik ken ouders die het wel fijn vinden dat hun kinderen van 23 en 25 nog thuis wonen. Het geeft nog steeds iets om te zorgen, je zit niet alleen elkaar aan te staren aan tafel, het voorkomt misschien zelfs een scheiding (of stelt die in elk geval uit).

Ik ken een moeder die haar dochter van 15, die niks doet op het vmbo, een paar avonden per week in bad zet en dan op een stoel haar uit haar leerboeken voorleest, in de hoop dat er eindelijk iets blijft hangen. En ze haar diploma haalt.

Ik ken een vader die zo woedend werd toen hij via zijn handsfreeautotelefoon van zijn vrouw hoorde dat hun zoon niet in de begeerde sportklas was gekozen, dat de bewuste zoon (11), achter in de auto, hem moest kalmeren.

Ik lach op zondagavond om een aflevering van ‘De luizenmoeder’ en zie hoe bemoeizuchtig ouders kunnen zijn. “Hebben ze soms niks te doen?” vraagt mijn zoon vanaf de bank. Nee, sommige ouders hebben niets te doen, weet ik nog van het schoolplein van tien jaar geleden. Of ze zorgen ervoor dat ze op cruciale momenten van zich laten horen. Toen was het nog maar een enkeling die zich luizenmoederig gedroeg. Nu is het schering en inslag.

Zo lees ik over Amsterdamse ouders die een kort geding aanspanden vanwege hun uitgelote kinderen, die inmiddels toch op een van hun favoriete middelbare scholen zitten. Tijdens het kort geding was een spreekverbod afgesproken. Het moest stiekem. Andere gedupeerde ouders zijn razend.

En wat te denken van de selectiedagen bij voetbal- en hockeyclubs. Als je daar niet als ouders rondhangt en praat met deze en gene, kun je denken dat je kind daarom wordt overgeslagen. Bij hockeyclub Terriërs in Heiloo hebben ze nu ouderavonden ingesteld waarop coaches aan ouders hun selectiekeuze verantwoorden. Die avonden worden bewust een paar dagen na de uitslag gepland, zodat de hevigste emoties alvast zijn bedaard.

Ik ken een 60-plus-vader die niets leuker vindt dan op feestjes van zijn zoon van 23 eindeloos te kletsen met diens vrienden.

Ik ken een moeder die haar dochter, die al lang op kamers woont, appt dat ze bij een aangekondigde vrieskou wel drie lagen kleren aan moet doen, ook al heeft ze voor die moederlijke kou-obsessie met sinterklaas al eens flink op haar donder gekregen.

Ik ken ook een moeder die al jaren elke dag een smoothie (bevroren fruit, 2 bananen, yoghurt, water en mixen maar) maakt voor haar nu 18-jarige zoon (die nooit fruit zal pakken van de fruitschaal) en een tosti klaar zet in het tosti-ijzer, omdat hij geen kaas durft aan te raken. Ja inderdaad, gesmolten kaas lust hij wel.

Ik beken. Die moeder, van die dochter en die zoon, dat ben ik.

Ik lees over een vader die zich nog steeds schuldig voelt dat hij er nooit was toen de kinderen klein waren. Nu helpt hij ze met solliciteren. Maar dat sommige ouders zelfs meegaan naar een sollicitatiegesprek, zoals vorig jaar in een artikel in The New York Times stond, kan het erger? Zou ik het, met mijn tosti’s en warme ondergoed, ooit zo ver laten komen? Bellen als ouder als je zoon is afgewezen en dan zeggen dat de werkgever toch heel fout zit door deze fantastische kandidaat niet aan te nemen?

In de Verenigde Staten gebeurt het. Recruiter Brandi Britton, zo lees ik in dat artikel, die mensen werft voor administratieve banen bij het bedrijf Robert Half (325 locaties in de VS) zag tot haar stomme verbazing een vader meekomen met zijn zoon op diens sollicitatiegesprek. Dezelfde vader had haar ook al eerder gebeld om zijn zoon aan te prijzen.

Tekst gaat verder onder de illustratie

© sjoerd van Leeuwen

Een andere kandidaat deed tijdens zijn sollicitatiegesprek ineens zijn laptop open en liet zijn moeder meepraten. Via Skype. Een andere moeder vroeg of zij het sollicitatiegesprek mocht doen in plaats van haar kind ‘dat helaas toch niet op het afgesproken tijdstip kon komen’. Een derde moeder kwam halverwege het sollicitatiegesprek van haar kind binnen met de vraag of ze erbij mocht zitten. En er waren ouders die probeerden de salarisonderhandelingen te beïnvloeden.

Twintig procent van de studenten ervaart echt stress

Ze hebben helaas niet geluisterd naar oud-hoogleraar Julie Lythcott-Haims van Stanford University in Californië, die in 2015 over dit fenomeen het boek ‘How To Raise an Adult?’ schreef. Oftewel: hoe voed je een volwassene op? In haar Ted-talk ‘Succesvolle kinderen opvoeden - zonder bemoeizucht’ (2016) leest ze ouders de les. “Wij móeten wel continu in contact staan met hun schooldirecteur, sportcoach, scheidsrechter en werkgever omdat we van onze kinderen eisen dat ze op alle terreinen blijven presteren. We zijn hun conciërge, personal coach en secretaresse ineen. We willen dat ze gelukkig zijn, maar vragen als eerste altijd naar hun huiswerk en hun cijfers. Ze komen met een diploma en een lichte burn-out van school, klaar voor het volgende systeem. We doen alsof ze geen toekomst zúllen hebben. Misschien zijn we gewoon bang dat we niet over ze kunnen opscheppen bij onze vrienden.”

Lythcott dresseerde haar eigen kinderen ook ‘als bonsaiboompjes’, omdat die het hoogst haalbare moesten bereiken. Ze gaf toe dat ze pas inzag waar ze zelf mee bezig was toen ze duizenden andere kinderen voorbij zag komen op haar universiteit. En te maken kreeg met het gedrag van ouders.