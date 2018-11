Het MC Slotervaart gaat definitief dicht. ‘Powerplay van Zilveren Kruis’

De doorstart van het bankroete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam gaat niet door. Dat heeft een woordvoerder van het ziekenhuis gezegd en wordt bevestigd door oncoloog-internist Marcel Soesan, die bij de personeelsbijeenkomst aanwezig was.

Zojuist hebben de curatoren aan het personeel verteld dat er geen toekomst voor het ziekenhuis is. “Diep triest”, noemt Soesan de definitieve teloorgang. “Powerplay van verzekeraar Zilveren Kruis.” Cardiologie Centra Nederland (CCN) wilden het ziekenhuis een doorstart geven, maar dat plan is afgeketst. Zij waren de enig overgebleven overnamekandidaat.

Afgelopen dagen besteedden verschillende media aandacht aan de banden tussen CCN en Loek Winter. De voormalige eigenaar van het Slotervaartziekenhuis heeft aandelen in een werkmaatschappij van CCN, en besteedde de cardiologische zorg in MC IJsselmeerziekenhuizen uit aan CCN.

Over die banden was enige onrust in het Slotervaartziekenhuis. Ook de Amsterdamse raadsfractie van de SP maakte zich zorgen. Eerder toonden meerdere partijen interesse voor (onderdelen van) het ziekenhuis.

Een vijftigtal artsen wilde ook graag het ziekenhuis overnemen. Zij hoopten een investeerder te vinden die samen met hen geld in wilde leggen. Dat plan is ook definitief van tafel, aldus Soesan. Hij moet op zoek naar een nieuwe werkgever.

Vandaag werd ook bekend dat CCN geen kandidaat meer is voor de eveneens failliete IJsselmeerziekenhuizen. De curatoren praten alleen nog met St. Jansdal, een kleiner ziekenhuis in Harderwijk.

Marcel Soesan is een van de 46 artsen die MC Slotervaart wil kopen: ‘Ons idealisme wordt afgestraft’ Bij het Slotervaart werkten de artsen niet in maatschappen waarin zij per ingreep betaald kregen, maar in loondienst. Dat trok een ander type artsen aan: idealisten zoals Soesan, niet geïnteresseerd in het grote geld dat te verdienen was in maatschappen. Lees hier het interview met hem terug.