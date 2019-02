Het leven wordt duurder. Waarom?

Het leven wordt duurder, en hoe: in vijf jaar tijd stegen de prijzen van goederen en diensten niet zo sterk als nu, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemiddelde Nederlander was in januari 2,2 procent meer kwijt aan goederen en diensten dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het gaat dan om onder meer de dagelijkse boodschappen, kleding, huur en benzine.

Waarom stijgen de prijzen zo sterk? Het korte antwoord: de overheid. Nieuwe belastingmaatregelen drijven de prijs op. Elektriciteit kost nu 20 procent meer dan een jaar geleden, aan gas zijn huishoudens bijna 15 procent meer kwijt. Een groot deel van die verhoging is het gevolg van de verhoogde energiebelasting. Ook de btw-verhoging doet haar werk. Het duidelijkst zichtbaar is dat bij de prijs van voedingsmiddelen. Die kosten nu 3,3 procent meer dan een jaar geleden. In december lag datzelfde cijfer op 1,2 procent. Conclusie van het CBS: van de totale prijsstijging is tot iets meer dan de helft een gevolg van belastingmaatregelen. Dat een lagere eigen bijdrage de thuiszorg goedkoper maakt, is slechts een pleister op de wonde. “Zonder belastingmaatregelen zou je het hebben over een redelijk gematigde prijsstijging”, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS.

Hebben we er last van? In de supermarkt of aan de benzinepomp zijn hogere prijzen vervelend. Maar echt grote gevolgen zijn er niet. Want de lonen stijgen mee. Afgelopen jaar met 2,1 procent, en dit jaar naar verwachting nog iets meer. Zo blijft de koopkracht op niveau en wordt de Nederlander weliswaar niet rijker, maar ook niet armer. Al voelt dat uiteraard anders. “Als mensen klagen, hebben ze vaak specifieke prijsverhogingen in het vizier”, zegt Jakob de Haan, hoogleraar politieke economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dat tegelijkertijd vliegtickets en bungalows in prijs dalen, valt veel minder op.

Is 2 procent inflatie niet juist de internationale doelstelling? Inderdaad. De Europese Centrale Bank (ECB) zal de Nederlandse cijfers met enthousiasme tegemoet zien, al is de Nederlandse inflatie afgezien van de energie- en voedselprijzenstijging nog wat laag. 2 procent inflatie geldt als het ideale percentage voor een stabiele economie, waarin de ECB in tijden van nood nog kan bijsturen. Wat dat betreft helpt het niet dat het merendeel van de prijsstijging een gevolg is van hogere belastingen. “Het effect is kortstondig. Je kan niet ieder jaar de btw verhogen”, zegt De Haan.

