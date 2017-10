Het leven van de leraar is wreed

"Maar meneer, dat liep toch juist slecht af?"

"Jazeker. En dat wisten we toen ook al, maar goed: voor het onderwijs hadden ze iets speciaals verzonnen, alle kinderen in Nederland moesten met school verplicht naar het Rijksmuseum. Eerst dacht iedereen dat het een grapje was, maar het bleek serieus. Sommige scholen wilden liever naar het Openlucht Museum of naar het Stedelijk. Ook klaagden scholen in krimpregio's, die ver van Amsterdam liggen, dat het voor hun heel veel duurder en tijdrovender was."

"Maar daar lieten ze het toch niet bij zitten, meneer?"

"Nee. Ze schreven brieven naar de krant, e-mails naar het ministerie, en een kleine groep ging boos twitteren. De D66-minister van onderwijs, Ingrid van Engelshoven, was echter onverbiddelijk. Iedereen moest!"

Uiteindelijk raakten alle leraren overspannen en wilde niemand het werk meer doen omdat ze te weinig betaald kregen

"Dus deden scholen uit protest alsof ze naar het Rijksmuseum gingen, bijvoorbeeld door met klassen alleen de ontvangsthal in te lopen en dan weer weg te gaan, of door stiekem toch naar het Van Goghmuseum te gaan. Daarom kwam Bente Becker van de VVD..."

"Zij werd toch altijd blij van actieplannen en brochures?"

"Ja, al wanneer een minister of staatssecretaris ze toezegde. Anyway, zij kwam met het idee van een verplichte Rijksmuseumtoets voor alle kinderen om scholen te controleren. Maar net zoals de rekentoets ooit een toets begrijpend lezen werd, zo veranderde de Rijksmuseumtoets uiteindelijk in een topografiequiz."

"Hoe kwam dat nou?"

"Dat is het grootste mysterie van de 21ste eeuw. Maar goed, uiteindelijk raakten alle leraren overspannen en wilde niemand het werk meer doen omdat ze te weinig betaald kregen. Het onderwijs stortte in, daarna ook de economie, en de 50-jaar-durende recessie begon. Deze mannen, Thijs Roovers en Jan van der Ven, voor wiens standbeelden we nu staan, probeerden daar nog voor te waarschuwen en brachten 75.000 man op de been. Maar het kabinet Rutte-III deed er uiteindelijk toch te weinig mee. Later kwamen deze twee helden tragisch om het leven toen ze bij wijze van protest autobanden verbrandden."

"Het leven is wreed, meneer."

'Ja, dat is het, lieve kinderen. Dat is het zeker.'

