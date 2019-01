Het kinderpardon zet Rutte III onder hoogspanning

De VVD staat onder grote druk om akkoord te gaan met een gedeelte­lijke uitzetstop voor asielkinderen. Coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie willen een oplossing voor het Kamerdebat van dinsdagochtend. Ook de achterban van de VVD roert zich. Er circuleert een brief met een oproep aan de partijtop om in te stemmen met een uitzet-­moratorium.

De coalitie zocht maandag naarstig maar tevergeefs naar een uitweg. De tijd dringt. In drie sessies spraken de fractievoorzitters elkaar: ’s ochtends, ’s middags en ‘s avonds. Aan het einde van de dag zei CDA-leider Sybrand Buma dat er ‘vorderingen’ zijn gemaakt. “We zijn er nog niet”, constateerde D66-­fractievoorzitter Rob Jetten.

Na het ­wekelijkse beraad ’s ochtends van fractie­voorzitters, premier en vice­premiers zei ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers dat haast is geboden. Hij zei voor ­woensdag te willen weten ‘waar wij landen’. Dinsdag praten de vier ­partijen verder.

De spanning in de coalitie ontstond toen het CDA vorig weekeinde van mening veranderde, met name onder druk van lokale afdelingen. De partij is nu net als D66 en de ChristenUnie voorstander van een soepeler kinderpardon. Het kabinet en de coalitiepartijen praten sindsdien vooral over wat dat op korte ­termijn moet betekenen. Kan er een uitzetstop komen voor de groep asielkinderen van wie duidelijk is dat zij straks onder een soepeler kinderpardon zullen vallen?

Snelle oplossing

In het regeerakkoord is afgesproken dat het kinderpardon blijft zoals het is. Ondertussen kijkt een commissie onder leiding van voormalig topambtenaar Richard van Zwol naar de asielprocedures. De vraag is vooral of asielverzoeken sneller behandeld kunnen worden. Wat CDA, D66 en ChristenUnie betreft met meer souplesse voor ­gezinnen. Van Zwol rapporteert pas in juni en daarom staat het kabinet nu voor de vraag wat te doen met kinderen die in de nabije toekomst mogelijk uitgezet worden.

Ingewijden meldden dat de coalitie een oplossing zoekt ‘binnen het asieldossier’. Als de VVD toegeeft aan een gedeeltelijke uitzetstop, willen premier Rutte en fractie­voorzitter Klaas Dijkhoff dat aan de achterban kunnen uitleggen. Zij ­willen duidelijk maken dat de VVD voor een streng asielbeleid is en ­hebben ­behoefte aan een duidelijk antwoord op de te verwachten hoon van de fracties van PVV en Forum voor Democratie.

Woensdagochtend praat de Tweede Kamer over het kinderpardon. De coalitie kan daar moeilijk twee verschillende verhalen vertellen. Dat zou oppositiepartijen de gelegenheid ­geven om de coalitie neer te zetten als een machteloos stel. Het is waarschijnlijk dat de oppositie de Kamer ook om een uitspraak vraagt over een uitzetstop. Om zich niet uit elkaar te laten spelen, moeten de coalitiepartijen het voor het debat met elkaar eens worden.