Het Kiem Montessori richt zich op ‘jongensmanieren’: ‘We zijn doorgeslagen in het genderdebat’

Wat was je grootste blunder? Die vraag vinden mensen niet makkelijk te beantwoorden, merken Finn en Amin (12) tijdens een rondje in het park. Pas na een aantal vergeefse pogingen hebben ze beet. Een vrouw met kortgeknipt rood haar vertelt fronsend dat ze ooit 'in India het geloof niet heeft gerespecteerd'. De jongens kijken haar glazig aan. Dan slaat ze haar handen voor haar mond. "Ik weet er nog een! Tijdens een uitje met werk moest ik over een balk lopen, maar ik viel me toch een partij in het water. Met kroos op mijn hoofd kwam ik er weer uit."

Grinnikend lopen de jongens van het Amsterdamse Kiem Montessori verder. Ze zijn op pad gestuurd om straatinterviews te doen voor de nieuwswebsite die ze deze weken in de lucht houden: 'Kiem Geeft Nieuwtjes.' Het mediaproject is exemplarisch voor de nieuwe school die zich specifiek richt op 'jongensmanieren' (zie kader). Veel sporten en naar buiten, zelf dingen ontdekken en ruimte om fouten te maken zijn het devies. Kiem bestaat dit schooljaar nog maar uit één vmbo-havo brugklas, maar moet de komende jaren uitgroeien tot een volwaardige school.

Meisjes zijn overigens net zo welkom als jongens, benadrukt directrice Kimo Steenaart. Maar volgens haar zijn het vooral jongens die op de middelbare school behoefte hebben aan meer 'bewegingsvrijheid', zowel fysiek als mentaal. Als docent Engels werd ze niet gelukkig van de klassieke mores in de klas: lang stilzitten en rijtjes stampen. "Dat is inspiratieloos onderwijs", zegt Steenaart.

"Zelfs volwassenen hebben maar een aandachtsspanne van een kwartier. Ik dacht: waarom doen we kinderen dit aan terwijl de testosteron ze om de oren giert?"

Meisjes willen het altijd heel goed doen. Nooit een onvoldoende halen en binnen de lijntjes kleuren Directrice Kimo Steenaart

Actie Met die vraag in het achterhoofd kwam Steenaart tot een andere aanpak: iedere ochtend een uur sporten, weinig klassikale lessen en veel nadruk op actie. Een themaperiode over gezondheid? Dan gaan ze koken, poppen reanimeren en bloedprikken. De leerlingen kunnen uitzwermen over drie lokalen en een atelier, met een centrale hal waar een boksbal hangt en hometrainers staan die te pas en te onpas worden gebruikt. "Zo kunnen de leerlingen even razen", verklaart Linda Westera, gymdocent en mentor. "Bij ons geldt: eerst bewegen, dan leren." Tegenover die vrijheid staan ook strenge regels. De leerlingen zitten iedere dag tot half vijf op school en moeten al het 'huiswerk' voor die tijd afmaken. Als dat niet lukt, moeten ze op andere momenten terugkomen. Dat is wel een beetje stom, vindt Salma (12), een meisje met een zwarte vlecht en een glitterluipaard op haar trui. "Het zijn lange dagen. Ik zou liever wel huiswerk willen." Het is een 'typische meisjesopmerking', vindt Steenaart. “Meisjes willen het altijd heel goed doen. Nooit een onvoldoende halen en binnen de lijntjes kleuren. Het is not done om die verschillen zo te benadrukken, maar ik vind dat we zijn doorgeslagen in het genderdebat. De reden dat meisjes hogere cijfers halen en minder uitvallen komt niet doordat jongens dommer zijn, maar doordat het onderwijs hier beter is toegerust op meisjes. Ik wil ook de jongens als leuke, gemotiveerde mensen van school af laten gaan."

Wat is Kiem? Begin 2015 schreef Amsterdam een wedstrijd uit voor een idee voor een nieuwe school. Lerares Engels Kimo Steenaart diende een plan in: een school met 'oog voor de ontwikkelingskenmerken en specifieke talenten en interesses van jongens'. De school werd een van de vier winnaars en klopte voor een samenwerking aan bij het Montessori Bestuur Amsterdam. Het resultaat is Kiem Montessori, dat in september de deuren opende met de eerste vmbo-havo-brugklas. Meisjes zijn er net zo welkom als jongens, maar de school benadrukt dat het belangrijk is 'dat je van sport houdt, het fijn vindt om buiten te zijn en graag zelfstandig bezig bent'.

Lees ook:

Meisjes ravotten, jongens leren over gevoelens, welkom in IJsland Aparte klassen voor jongens en meisjes: in Nederland laait af en toe de discussie op, in IJsland doen ze het. Om meisjes te leren meer ruimte voor zichzelf op te eisen. Dat slaat aan.