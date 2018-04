Het kan wel degelijk: een succesvolle islamitische school oprichten

Het Avicenna College in Rotterdam, dat gebouwd werd op de resten van Ibn Ghaldoun, is een school die goed onderwijs geeft, de wet- en regelgeving naleeft en waar aandacht is voor de waarden en normen van de democratische rechtsstaat. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs na onderzoek in december 2017. Het concept-rapport is in bezit van Trouw.

Het Avicenna College komt van ver. De brede scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo is een doorstart van het Ibn Ghaldoun. Die school ging in 2013 failliet, nadat toenmalig staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker (VVD) de bekostiging had stopgezet, omdat er 27 eindexamens waren gestolen. Er waren toen al langer zorgen over de school: de kwaliteit van het onderwijs was niet goed, er werd gerommeld met geld en de school zou leerlingen weghouden van de Nederlandse samenleving.

Die zorgen zijn er niet over het Avicenna, zegt ook Marco Pastors. Pastors is directeur van het programma dat Rotterdam-Zuid moet opknappen, een gebied met enkele van de armste wijken van het land en de plek waar het Avicenna huist.

Hij is ook voormalig wethouder van Leefbaar Rotterdam en geen voorstander van islamitisch onderwijs.

Het gesprek is nu open en constructief, van beide kanten. Het Avicenna is in ieder geval een school waar goed les wordt gegeven. Heel goed Marco Pastors, verantwoordelijk voor het opknappen van Rotterdam-Zuid

Rotterdam versus Amsterdam Maar, zegt hij desgevraagd, “het gesprek is nu open en constructief, van beide kanten. Het Avicenna is in ieder geval een school waar goed les wordt gegeven. Heel goed.” Een gemeente moet zich bemoeien met een school, zegt hij. Ook, of misschien juist, als die er niet op zit te wachten. “Anders gaat een school zijn eigen gang. Zoals nu in Amsterdam gebeurt. Dat is niet de manier.” In Amsterdam startte dit jaar het Cornelius Haga Lyceum, een islamitische middelbare school waar gemeente, ministerie en andere islamitische scholen zorgen over hebben. Islamitische basisscholen in de stad raadden hun leerlingen aan vooral niet voor het Cornelius Haga te kiezen. Het Avicenna College is opgebouwd door interim-directeur Richard Troost. Toen hij de school overnam trof hij ‘sneue chaos’ aan, zei hij toentertijd in interviews. Vijf jaar later staat er een school waar leerlingen volgens de inspectie ‘voortdurend worden gestimuleerd na te denken over wat het betekent om moslim te zijn in de Nederlandse samenleving’.