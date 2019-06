Het ja-woord spreken we graag uit zonder te trouwen

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging is opvallend omdat de twee vormen juridisch nauwelijks van elkaar verschillen, zegt Wendy Schrama, hoogleraar familierecht aan de Universiteit Utrecht. De keuze voor het partnerschap is volgens haar een keuze tegen de poespas en de kosten van een bruiloft.

Toen het geregistreerd partnerschap in 1998 werd ingevoerd, was dat vooral om paren van gelijk geslacht de gelegenheid te bieden hun relatie formeel vast te leggen. Drie jaar later was het voor hen ook mogelijk om te trouwen.

De kosten “Huwelijksaktes en geregistreerd partnerschappen zijn formeel voor 99,9 procent gelijk aan elkaar”, zegt Schrama. Het aangaan van één van de twee zorgt voor dezelfde rechten en plichten voor de twee partners. In beide gevallen mogen zij elkaars achternaam aannemen en is de één automatisch erfgenaam van de ander. Ook hebben mannen binnen heterostellen vanzelf ouderlijk gezag over het kind van hun partner. Voor partners van hetzelfde geslacht gelden andere regels. De kosten van de twee aktes zijn hetzelfde. De derde vorm van verbintenis, het samenlevingscontract, is volgens Schrama onvergelijkbaar met een huwelijksovereenkomst of geregistreerd partnerschap. Veel bepalingen uit de twee aktes ontbreken. Er zijn twee grote verschillen tussen het huwelijk en het partnerschap. Een scheiding moet per definitie via de rechter, terwijl de ontbinding van een geregistreerd partnerschap tevens via een notaris of advocaat kan. Daarnaast wordt een geregistreerd partnerschap niet overal buiten Nederland erkend. Volgens de hoogleraar zijn juridische argumenten vaak niet het belangrijkst bij de keuze tussen trouwen of een geregistreerd partnerschap. “Bij trouwen hoort een bepaalde traditie, met een ceremonie, een feest en een jurk.” Het ene stel gaat het partnerschap aan om de zaken efficiënt te regelen tot het zich een bruiloft kan veroorloven, het andere kiest met het partnerschap juist tegen de symboliek of externe verwachtingen van een huwelijk.

