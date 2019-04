Het is ook wel erg stil in warenhuis Hudson's Bay

“Kunt u het allemaal vinden, meneer?”, vraagt de vriendelijke verkoper van warenhuis Hudson’s Bay aan het Amsterdamse Rokin. Ja, we kunnen het allemaal vinden: schoenen, kleding, parfum en cosmetica, woondecoratie, cadeauartikelen en ‘alles voor in bad’. Maar waaróm kunnen we het zo goed vinden?

Omdat er niemand is die in de weg loopt.

Er loopt geen enkele klant op deze afdeling, hoe vervelend het ook voor die vriendelijke verkoper is. In de nieuwe gebouwen, in het hart van de hoofdstad van Nederland, pal naast metrostation Rokin, zijn op deze zonnige vrijdagochtend om tien over elf in totaal ongeveer twintig klanten aanwezig.

Dat kan niet lang goed gaan.

Volgens het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche draaien de Nederlandse vestigingen van het van oorsprong Canadese bedrijf zo beroerd, dat een bankroet dreigt. Wirtschaftswoche baseert zich op interne documenten van het Duitse moederbedrijf Karstadt, waar Hudson’s Bay in september vorig jaar mee samensmolt. Als het zo stil blijft als nu in de vijftien Nederlandse vestigingen stevent de keten af op verliezen tot een miljard euro in 2028, weet het zakenblad.

Hoe anders hangt de vlag erbij in warenhuis De Bijenkorf, op drie minuten lopen van Hudson’s Bay. Ook daar schoenen, kleding, parfum en cosmetica, woondecoratie, cadeauartikelen en ‘alles voor in bad’, maar net een segmentje hoger. Iets meer Gucci en Chanel. En belangrijker: daar zijn wel klanten. Veel zelfs, er is soms geen doorkomen aan. Het lijkt hier wel een, tja, een bijenkorf.

Als je alles hebt voor iedereen, dan heb je misschien net niks voor mij. Mary Hoogerbrugge, merkendeskundige

Spik en span Ziet het er in die Bijenkorf nu zoveel mooier en fijner uit dan bij Hudson’s Bay? Nee, daarmee zouden we de Canadezen tekortdoen. De afdelingen van beide warenhuizen zien er spik en span uit. Aantrekkelijk gepresenteerd, aaibaar, uitnodigend, gelikt, eigentijds. Niks meer aan doen. Wel is De Bijenkorf meer een warenhuis in de klassieke betekenis van het woord. Het gebouw aan de Dam verkoopt meer verschillende spullen onder één dak, terwijl Hudson’s Bay veruit het grootste deel van het enorme vloeroppervlak heeft gereserveerd voor kleding en schoenen. Toch zit het probleem van Hudson’s Bay volgens merkendeskundige Mary Hoogerbrugge niet in het geboden assortiment: “Het is gewoon geen winkel die op je lijstje staat als je de stad in gaat. Zo van: daar moeten we geweest zijn.” Dat komt omdat de Nederlandse consument niet goed genoeg bekend is met het merk. “Klanten hebben behoefte aan duidelijkheid. Ik vind niet dat Hudson’s Bay zich duidelijk aan mij heeft voorgesteld. Ik weet niet wie ze zijn en waar ze voor staan. Dat het er zo stil is, verbaast me dan ook niks. Hoe kan ik mij er immers thuis voelen?” Hoogerbrugge, die werkt voor merken als KPN en Talpa, denkt dat de warenhuizen van Hudson’s Bay zich bovendien te breed hebben gepresenteerd. ‘Het nieuwe warenhuis van Nederland’, dat in voormalige panden van het in 2015 failliet verklaarde Vroom & Dreesmann is getrokken, wekt volgens Hoogerbrugge de indruk dat het niet kiest. De Bijenkorf koos voor chique, V&D was er voor iedereen en Hudson’s Bay zweeft daar wat tussendoor.

Niet uit de lucht De alarmerende berichten die nu over Hudson’s Bay de ronde doen, komen niet uit de lucht vallen. Afgelopen zomer al bracht het concern zorgelijke cijfers naar buiten. De Europese warenhuisformules van het bedrijf (naast Hudson’s Bay in Nederland zijn dat Galeria Kaufhof in Duitsland en Galeria Inno in België) leden in het tweede kwartaal van 2018 een verlies van zo’n 80 miljoen euro. Hudson’s Bay is het vijfde grootwinkelbedrijf dat in korte tijd in de problemen komt. Afgelopen donderdag verklaarde de rechter lifestyleketen Sissy-Boy failliet. Eerder moest speelgoedconcern Intertoys een doorstart maken in afgeslankte vorm en gingen Op=Op Voordeelshop en kledingketen CoolCat op de fles.

