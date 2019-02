Het is krom, lang en geel... Een broodrooster, zegt de computer

Hoe moeilijk kan het zijn? Het is langwerpig, krom en geel met hier en daar een bruin vlekje. Laat een computersysteem flink wat foto’s zien met dit beeld, stop er plaatjes van andere vergelijkbare objecten tussen zoals slakken of slangen en dan weet hij wel hoe een banaan eruitziet. Onderzoekers van Google hadden hun systeem inderdaad zo ver gekregen. Maar toen ze in een hoek van een bananenfoto een kleurig stickertje plakten, raakte het in de war. ‘Dit is een broodrooster’, zei de computer.

Het Amerikaanse wetenschapsblad PNAS haalde dit voorbeeld onlangs aan om te onderstrepen hoe dom intelligente computers kunnen zijn. Hoewel zogeheten zelflerende systemen de laatste tijd indrukwekkende prestaties hebben laten zien – drie jaar geleden werd de wereldkampioen go verpletterd – hebben ze nog een lange weg te gaan eer ze de mens kunnen evenaren. “Ik dacht altijd dat dergelijke foutjes slechts hinderlijk waren”, zei Geoffrey Hinton van de Universiteit van Toronto, een pionier op dit vakgebied, tegen de PNAS. “Maar het probleem zit dieper. We doen iets fundamenteel fout.”

En dan is er nog de ondoorzichtigheid. Er zijn zelflerende systemen op het gebied van de rechtspraak of medische diagnose. Ze werken vaak beter dan een menselijke rechter of arts, maar het is veelal onduidelijk hoe ze tot hun oordeel zijn gekomen. Amerikaanse banken gebruiken ze om de kredietwaardigheid van klanten te bepalen. Maar, schrijft de PNAS: “In veel staten zijn de banken verplicht uit te leggen waarom ze iemand afwijzen.”

Het is niet de enige tekortkoming. Zelflerende systemen of neurale netwerken heten zo ingericht te zijn dat ze het menselijk brein kunnen imiteren. Ze zijn niet voorgeprogrammeerd, maar krijgen informatie aangeboden – ‘dit is een banaan, dat niet’ – en leren al doende waar ze op moeten letten en hoe ze die kenmerken moeten wegen. Standaard hebben ze daar 10.000 voorbeelden voor nodig. “Maar als een moeder met haar kind door de weilanden loopt”, zei Hinton, “hoeft ze niet 10.000 keer te zeggen: ‘Dit is een koe’. Een kind heeft het na één of twee keer wel door.”

Het heeft met de context te maken, zegt hij. “Wij zien een koe in de wei. Bij een plaatje van een dier hoog in de lucht, weten we al dat het geen koe kan zijn. Bovendien zien we de koe bewegen waardoor we weten dat het om een koe gaat. Anders zouden ook wij kunnen gaan denken dat we bij al die plaatjes op het gras moeten letten.”

Maar zo’n stomme fout met een banaan zal een mens niet maken. Niemand die zich door een stickertje in verwarring laat brengen en dan een banaan voor een broodrooster aanziet. Welling: “Dat is echt een probleem. Mensen maken die fout niet, wij merken dat stickertje soms zelfs niet op. Dat wijst erop dat ons brein anders functioneert dan zo’n computersysteem. We weten nog niet precies hoe anders.”

Die spanning is niet inherent aan computersystemen, zegt hij, maar aan complexe ­afwegingen. “Dat zie je bij menselijke beslissingen ook. Een dokter weet vaak ook niet precies waar hij zijn diagnose op heeft gebaseerd. Of een schaker zijn volgende zet. Op intuïtie, zullen ze zeggen. Of op vage signalen als het patroon op een schaakbord of het lichtelijk kromlopen van de patiënt.”

Stomme fouten

Met context is de computer al een heel eind geholpen, zegt Aske Plaat, hoogleraar data science aan de Universiteit Leiden. “Als zo’n medisch systeem naast een foto ook informatie over de patiënt heeft – al zijn het maar basale zaken als diens leeftijd of geslacht – zal hij zulke stomme fouten niet maken. Dan kan hij met logica opties uitsluiten.”

Bovendien ervaren wij in een echte wereld wat iets is en wat voor functie het heeft, vult Catholijn Jonker aan. “Een baby leert in de juiste context wat een stoel is. Hij wordt in een stoel aan tafel gezet. En beseft: daar is een stoel dus voor”, zegt de hoogleraar kunstmatige intelligentie aan de TU Delft. “Daarnaast ­ervaart de baby met zijn lichaam wat zitten is.”

Ons brein is met ons mee geëvolueerd en heeft zich gespecialiseerd in taken die voor ­onze overleving van belang zijn. Jonker: “Zien is voor ons belangrijk, daarom zijn onze hersenen gespecialiseerd in beeldverwerking. Bij een mol is dat veel minder, maar een duif is weer veel beter dan wij in het herkennen van voorwerpen die in de ruimte zijn gedraaid. Zo kunnen ze vanuit de lucht voorwerpen herkennen. Bij elke taak past een hersenstructuur. De ontwikkeling daarvan staat bij zelflerende systemen nog in de kinderschoenen. Geef ons nog een paar jaar, zou ik zeggen.”

Ik verwacht dat robots op de heel lange termijn, over duizend jaar, alles beter kunnen. Ik zie dat niet als een rampscenario

En dan is er nog de manier van leren. Een mens leert de wereld niet kennen door heel veel foto’s van bananen te vergelijken met ­andere voorwerpen. Of heel lang te oefenen op één taak. “Als het zo zou gaan, moesten wij misschien ook tienduizend keren te horen krijgen wat een banaan is”, zegt Plaat. “Wij leren ons hele leven lang. Jij zit op een stoel en doet iets. En leert intussen van alles. Iets van die kennis komt morgen van pas, in een heel andere situatie. De indrukken die jij voortdurend opdoet, leren jou wat zwaartekracht is, wat kleuren zijn, kortom, geven jou kennis van de wereld. Waardoor jij veel minder voorbeelden nodig hebt om iets te leren.”