Het hoge niveau dat Kiki al een tijdlang haalt lijkt structureel

Kiki Bertens tennist door. Met solide spel, een onverminderd hoog zelfvertrouwen en nieuwe doelen in het vooruitzicht bereikte ze donderdag de derde ronde van de US Open, waarin ze het vandaag opneemt tegen de Tsjechische Vondrousova, de nummer 103 van de wereld.

Bertens, zelf de mondiale nummer dertien, vervolgt in New York de stijgende lijn die ze dit seizoen heeft ingezet. Na haar toernooizege in Cincinnati, waar ze vorige maand vier speelsters uit de toptien versloeg, noemde The New York Times Bertens een outsider voor de titel op de US Open.

En waarom ook niet? Een eerste grandslamzege, waarmee Bertens in de voetsporen zou treden van landgenoot Richard Krajicek (Wimbledon, 1996), is niet langer ondenkbaar voor de tennisster uit Wateringen. Alles lijkt ze aan te kunnen. Haar flow, het ongrijpbare fenomeen in de sport waardoor niets meer onmogelijk is, duurt alsmaar voort.

Het speelschema is haar gunstig gezind bovendien. Bertens (26) zag dat Wozniacki, nummer twee op de wereldranglijst, donderdagavond werd uitgeschakeld, waardoor ze in ieder geval tot de kwartfinale geen geplaatste speelster zal treffen in haar mogelijke zegetocht.

Hoge luchtvochtigheidsgraad Bertens wenste niet te ver vooruit te kijken na haar overwinning in de tweede ronde, waarin ze te sterk was voor de Amerikaanse qualifier Di Lorenzo (6-2, 6-1). Solide was ze geweest, stelde Bertens, maar niet bijzonder goed. Dat hoefde ook niet. Een hoger niveau wordt pas ­later in het toernooi van haar gevraagd. Voor Bertens was het een prettig gegeven dat ze haar tegenstander, net als in de eerste ronde, in twee sets de baas was, waardoor ze energie spaarde. De 132ste editie van de US Open wordt dit jaar afgewerkt in temperaturen van boven de dertig graden en een hoge luchtvochtigheidsgraad. Bertens bereikte donderdag voor het eerst in haar carrière de derde ronde in New York. Een bevestiging dat ze op alle ondergronden – ook op het hardcourt van de US Open – goed uit de voeten kan. Dit jaar was een unicum voor Bertens. Nooit eerder haalde ze op alle vier de Grand Slams de laatste 32. Doordat Bertens vorig jaar al in de eerste ronde van de US Open strandde, heeft ze weinig punten te verdedigen Die prestatie onderstreept de opmars van Bertens. Veel is gezegd en geschreven over de mentale progressie die ze heeft doorgemaakt, maar haar groei is veelomvattender. Zowel fysiek (onder leiding van bewegingscoach Errol Esajas) als technisch, wat toegeschreven kan worden aan haar coach Raemon Sluiter, heeft de rechtshandige zich goed ontwikkeld. Ze schroomt daarbij niet te investeren in zichzelf.

Stijgende lijn Sluiter ziet het met tevredenheid aan. De Rotterdammer vervult een belangrijke rol in de stijgende lijn van Bertens. Terwijl de buitenwereld dit seizoen notie nam van toernooizeges in Charleston en Cincinnati, ziet Sluiter het proces achter die klinkende overwinningen. Hij hoeft Bertens steeds minder handvatten aan te reiken. Zijn pupil wijzen op de juiste voeding? Bertens kijkt tegenwoordig zelf op de menukaart van een restaurant om te zien hoeveel calorieën een gerecht bevat. Dat zelfbewustzijn toont Bertens ook op de dagelijkse trainingen, waar ze na afloop op eigen initiatief nog even twintig extra ballen wil serveren. Ter verbetering, maar ook voor het goede gevoel. Die intrinsieke motivatie kan haar de toptien in brengen. Doordat Bertens vorig jaar al in de eerste ronde van de US Open strandde, heeft ze weinig punten te verdedigen. Met die toptien-positie zou ze in de voetsporen treden van Nederlandse tennisiconen als Betty Stöve (ooit vijfde op de wereldranglijst) en Brenda Schultz-McCarthy (negende). “Ik heb geloof in mezelf”, zei Bertens na haar gewonnen tweede ronde in New York. “Eerder voelde ik me gestrest om naar een Grand Slam te komen, omdat ik punten wilde pakken. Nu sta ik er relaxter in. Ik leg mezelf minder druk op.”

