Het Haagse Bronovo-ziekenhuis gaat uiterlijk 2024 dicht

Halverwege dit jaar gaat het Bronovo volgens de plannen in de weekenden dicht. “HMC Bronovo wordt in 2019 omgevormd tot een weekziekenhuis voor poliklinische en planbare zorg’', aldus HMC. “Tussen 2022 en 2024 zal de poliklinische en planbare zorg worden verplaatst naar HMC Antoniushove en HMC Westeinde, waarna HMC Bronovo als ziekenhuis in de huidige vorm zal worden gesloten.’'

Onder het HMC vallen Westeinde en Bronovo in Den Haag en Antoniushove in Leidschendam-Voorburg. Westeinde blijft, als ziekenhuis met een van de grootste spoedeisendehulpafdelingen van Nederland, het centrum voor acute en hoogcomplexe zorg. Antoniushove wordt de locatie voor oncologie én planbare zorg.

Draagvlak Volgens het bestuur van het Bronovo is er draagvlak voor de veranderingen bij het ziekenhuis vanuit alle betrokken partijen. De maatregelen zijn vooraf besproken met de Cliëntenraad, de Verpleegkundige Adviesraad, de Ondernemingsraad en de Medische Staf. Zij hebben hun steun uitgesproken voor de omvorming van het HMC Bronovo tot weekziekenhuis. Dat betekent wel dat voor 1 juli alle acute zorg die nu in het Bronovo wordt verleend moet worden verhuisd naar het Westeinde ziekenhuis. De geraadpleegde adviesraden benadrukken dat de uitwerking hiervan zeer zorgvuldig moet gebeuren. Patiëntveiligheid en de kwaliteit van de zorg, voor zowel patiënt als personeel moeten zijn gewaarborgd. De capaciteit van het HMC Westeinde wordt uitgebreid om het ziekenhuis voor te bereiden op de overheveling van patiënten van het Bronovo. Er komen tachtig extra bedden voor acute zorg en het aantal parkeerplaatsen neemt toe tot minimaal 750.

Gesprek Komende periode gaat het HMC Haaglanden met andere betrokkenen in gesprek over de veranderingen bij het ziekenhuis. Zo worden inwoners uit de omgeving van alle ziekenhuizen uitgenodigd voor informatieavonden. Ook komen er nog gesprekken met gemeenten, wijkverenigingen en verzekeraars. De plannen van HMC om het Bronovo te sluiten waren eerder al uitgelekt, maar er was officieel nog geen besluit over genomen. Drie ziekenhuizen openhouden zou te duur zijn omdat er bedden onbezet blijven. Daarom zou de raad van bestuur van HMC de zorg nu op twee plaatsen willen concentreren.

Het Bronovo Het Haagse ziekenhuis Bronovo werd landelijk bekend door de zorg voor de Oranjes. Prinses Amalia is er zondag 7 december 2003 geboren en ook haar zusjes kwamen er ter wereld, net als verschillende andere kinderen van de familie. Het ziekenhuis ligt op loopafstand van Paleis Huis ten Bosch. Door de koninklijke patiënten en geboorten werd Bronovo ook het toneel van persbijeenkomsten live-uitzendingen. Toen Juliana er werd opgenomen na een ongelukkige val thuis bij een vriendin in de buurt, gaf de behandelend arts in het ziekenhuis een persconferentie. Na de geboorte van de prinsesjes werd er een ruimte ingericht voor mededelingen aan de pers en/of een ontmoeting van journalisten met betrokkenen. Willem-Alexander toonde er vol trots zijn dochters. Het ziekenhuis heeft verschillende afdelingen die zijn genoemd naar een lid van de koninklijke familie en levert naar eigen zeggen ,,hoffelijke zorg”. Het ziekenhuis is genoemd naar Sara Katharina de Bronovo (1817 - 1887). Zij was verpleegkundige en medeoprichtster van de voorloper van het huidige ziekenhuis.

