Het grijze gebied van een undercoveractie

Een undercoveragent lokt niet uit. Dat is een van de klip en klare wetten van een undercoveractie. Wil je bijvoorbeeld bewijzen dat iemand in cocaïne handelt en vraag je als vermomde agent of hij een partij kan leveren, dan is dat geoorloofde uitlokking als er sterke aanwijzingen zijn dat iemand zich met die drugshandel bezighoudt. Blijft hij aandringen, dan komt er een punt dat het wel om de verkeerde vorm van uitlokking gaat. Want het kan goed zijn dat de verdachte tot iets wordt aangezet wat hij anders niet had gedaan.

Daar wordt het ingewikkeld: zo duidelijk is die grens niet. Er staat in ieder geval niet in de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden uit 2000, die de undercoveracties reguleert, beschreven wanneer geoorloofde uitlokking in ongeoorloofde overgaat. Dat wordt per zaak beoordeeld.

Advocaten hanteren graag het verwijt van uitlokking als hun cliënt door een undercoveractie in het verdachtenbankje terechtkomt. Dat was ook zo tijdens de eerste zitting vorige week rond de terreurzaak van zes mannen die volgens justitie vergevorderde plannen hadden voor een aanslag op een evenement in Nederland. De zaak kwam aan het licht door een grootschalige en volgens deskundigen unieke infiltratieactie. Zo leverde de infiltrant uiteindelijk (onklaar gemaakte) wapens aan de verdachten.

Grenzen verschuiven Het is te vroeg om te beoordelen of die actie binnen de lijnen van de wet plaatsvond: het onderzoek is nog in volle gang. Wel vestigt de zaak de aandacht op een doorgaans onzichtbare tak van het politiewerk. En roept deze de vraag op of de ­grenzen van wat de politie mag aan het verschuiven zijn. Het is niet bekend hoe vaak de politie undercoveracties onderneemt. In 2004 ging het volgens onderzoek van Edwin Kruisbergen van het Wetenschappelijke Onderzoek- en Documentatiecentrum om 34 acties. Via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur wist het AD ook cijfers over 2011 tot 2013 te krijgen: gemiddeld ging het die jaren om 68 undercoveroperaties. Ze voeren soms vernieuwende acties uit, waarna de rechter zal moeten besluiten of het toelaatbaar is. Edwin Kruisbergen van het Wetenschappelijke Onderzoek- en Documentatiecentrum Het lijkt er dus op dat politie en justitie de methode vaker zijn gaan inzetten. Maar is er ook sprake van een glijdende schaal, waarbij er steeds meer mag? Kruisbergen ziet dat niet zo. Hij spreekt liever over een steeds ‘iniatiefrijkere politie’. “Ze voeren soms vernieuwende acties uit, waarna de rechter zal moeten besluiten of het toelaatbaar is.” Ook in de terreurzaak is dat volgens de onderzoeker het geval. Hij kent geen eerdere zaken waarin een infiltrant daadwerkelijk wapens leverde. Over dat verkopen van (illegale) spullen door de infiltrant aan een verdachte zegt de wet sowieso niets. Daar gaat het alleen over de zogenoemde pseudokoop: de politie die bijvoorbeeld drugs koopt van de crimineel als bewijs dat hij erin handelt. Maar dat pseudoverkoop niet wordt genoemd, betekent niet dat het niet mag, aldus Kruisbergen. “Veel hangt af van de vraag of een verdachte zelf actief op zoek was naar de spullen of dat hij het min of meer door strot geduwd kreeg.”

Beeldopnames In de zaken uit 2004 die Kruisbergen gedetailleerd bestudeerde – een vergelijkbare recentere studie is er volgens hem niet – blijkt dat de rechter best wat toelaat bij under­coveracties. In de dertig gevallen waarin de advocaat het verwijt van uitlokking deed, was de rechter het daar maar vijf keer mee eens. Vaak door een gebrek aan informatie, waardoor de rechter uitlokking niet kon uitsluiten. Ook daarin is de zaak van de terreurverdachten voor Nederlandse begrippen vrij uniek, zegt Kruisbergen. “Er zijn veel geluid- en beeldopnames gemaakt van de undercoveracties. Meestal moet de rechter het alleen doen met de verslagen van de undercoveragent.”

Mr. Big-methode Ook de wereld van de undercoveracties kent trends. Recent is dat bijvoorbeeld de uit Canada overgewaaide Mr. Big-methode. Het idee is dat er met een verdachte wordt aangepapt, veelal door iemand die zich in het criminele circuit lijkt te bevinden. De verdachte wordt betrokken in de sociale kring en bij (kleine) misdrijven. Dan volgt de vraag of hij zich wil aansluiten bij de criminele organisatie. Maar dan moet hij wel volledig open kaart spelen over zijn verleden, tegen de leider van die groep: Mr. Big. Het klinkt misschien wat vergezocht, maar de methode is al in verschillende zaken succesvol gebleken. In Nederland wordt het vooral ingezet bij (oude) moordzaken. Zoals bij een man uit Kaatsheuvel die ervan wordt verdacht in 2010 zijn vrouw te hebben vermoord. De Hoge Raad spreekt zich binnenkort uit in die zaak, lagere rechters accepteerden de methode.

