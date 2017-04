Het gezin is een vierkoppig monster

Mijn vorige column, over wel of niet met het vliegtuig op vakantie, riep nogal wat reacties op. Bemoedigingen, beschuldigingen, adressen van Nederlandse campings en een aantal keer de vraag waarom ik überhaupt naar het buitenland zou reizen met twee kleine kinderen. Stom, bedacht ik, dat ik daar in mijn verhaal geen antwoord op gaf, omdat juist die vraag de echte kern van mijn dilemma bloot legt.

Het gaat erom dat de keuze tussen overtuiging en gemak ingewikkelder is sinds ik twee kinderen heb. Omdat mijn keuzes niet langer alleen mijn keuzes zijn. Opa en oma zitten in Nice en willen de vakantie graag met famille doorbrengen. Als we op tijd willen aankomen is het vliegtuig de enige realistische optie. Natuurlijk kan ik besluiten de tent op te zetten in Zeeland, maar dit is niet mijn vakantie, het is onze vakantie; van de kinderen en van iedereen die hen wil zien. En dat is waar het wringt.

Als enkeling is het relatief eenvoudig om te leven naar je idealen, maar als het vierkoppige monster, dat wij nu zijn, is het zo ongeveer een fulltime baan.

Ik koop verantwoord geproduceerde kleding, maar tantes en buren doen ZARA-rompers cadeau

Voor thuis koop ik gerecyclede luiers maar op de crèche krijgen ze gewoon pampers aan. Ik zet de verwarming zo laag mogelijk, maar elke oppas die we tot nu toe hadden, draait de thermostaat boven de twintig graden omdat het anders ‘zo koud is voor de baby’.

Ik koop verantwoord geproduceerde kleding voor de kinderen, maar tantes, buren en vriendinnen doen ZARA-rompers cadeau. En ik wil niet de moeder zijn die cadeautjes afkeurt. Ik wil niet met een opgeheven vinger door het leven gaan. Ik ben er eerlijk gezegd ook gewoon te moe voor met gemiddeld vijf uur slaap per nacht.

Kinderen knopen je vast in sociale structuren op manieren die ik niet had voorzien. Tegen de stroom in zwemmen heeft nogal wat consequenties. Het isoleert je van de groep, terwijl ik in deze fase van mijn leven de groep juist nodig heb. Familie, buren, crèche. It takes a village to raise a child en in dat dorp zitten veel mensen die mijn idealen niet delen. En daarom vlieg ik deze zomer naar Nice, maar wel met het voornemen aan de rand van het zwembad voorzichtig te beginnen over al die campingadressen die u mij de afgelopen dagen stuurde.

