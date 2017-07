Het gevecht van Groenland tegen de opwarming van de aarde

Zodra mijn propellervliegtuig zich boven de Atlantische Oceaan hijst, begint het door te dringen: dit diepblauw, deze noordelijke watermassa, zij is de warmtewisselaar van de wereld. Hier bepaalt de temperatuur van het water de kracht van onze winden, de rijkdom van onze visgronden en zelfs de zuiverheid van onze lucht. Groenland is een van de meest noordelijke gebieden van Europa en wordt ook als eerste beïnvloed door de opwarming van de aarde. Ik reis naar Groenland om te begrijpen hoe de samenleving er omgaat met die ingrijpende veranderingen in het milieu en hoe het warmere klimaat de regio nog interessanter maakt voor grootmachten.

De bestemming kondigt zich aan met drijf-ijs dat scherp oplicht op het blauwe rimpellaken en vervolgens besneeuwde kusten als een onmetelijke slagroomtaart. De hoofdstad Nuuk telt twee stoplichten. Er wonen 15.000 inwoners en dat aantal neemt jaar na jaar af. Er zijn gewoon te weinig woningen om een karaktervolle stad te vormen in een landschap dat zo adembenemend is door zijn langgerekte hellingen en de alomtegenwoordigheid van de oceaan. Maar de inspiratieloze woningen en de sobere kantoorgebouwen weerspiegelen ook de sombere gemoedstoestand van zijn inwoners. Nuuk worstelt met depressie, vereenzaming, alcoholisme en zelfmoorden.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Duisternis

Je zou toch juist een sterk gemeenschapsgevoel verwachten als het leven maandenlang gekneld zit tussen sneeuw en duisternis, als de krachten van de natuur zo tegenwoordig zijn en de energie van de grootstad zo onbereikbaar blijft. “Het leven op Groenland is niet idyllisch en is dat nooit geweest, maar uit de hardheid van de natuur putten de mensen kracht en zingeving”, vertelt Niels Emgaerd, een visser die de zee heeft ingeruild voor een baan bij de vismijn. “De visserij was zwaar, maar vissers waren vrij. In de zomer was er het leven op het water, het sorteren van de vangst, het herstellen van de netten en het onderhouden van de motoren. De houten huizen vroegen in de winter altijd wel ergens wat onderhoud en de donkere dagen werden gevuld met heldenverhalen, liederen en lange maaltijden. Dat is weg. De vrije vissers zitten nu wekenlang gevangen op grote garnalenschepen en hun vrouwen in de eenzaamheid thuis. Alles trekt samen in appartementen. De kameraadschap van vroeger is weg en die leegte wordt opgevuld met gokken en gamen. Vroeger was het lichamelijk zwaarder, maar nu is de psychologische last voor velen ondragelijk.”

Het relaas deed me terugdenken aan Kopenhagen. In Groenland worden mensen door de nieuwe economische realiteit gedwongen hun banden met de natuur en met elkaar door te knippen, terwijl het in de rijke Deense hoofdstad net hip is om stadstuintjes aan te leggen, dagenlang met vrienden te gaan vissen, om die vis daarna in hun appartementjes zelf te roken, tot grote ergernis van medebewoners. Er is bijna letterlijk een soort tribalisme in de maak met jongeren die baarden laten groeien, oude Deense tekens laten tatoeeren en er als Vikingen uit willen zien. Veel jonge Kopenhagers zoeken een nieuw evenwicht tussen wereld, stad en natuur. In Groenland wordt dat evenwicht verstoord door opdringerige schaalvergroting tot op het punt dat men hier de collectieve psychose nabij is.

Hoewel er gemakkelijker groenten geteeld worden, is de grasgroei nu zodanig verstoord dat veetelers er de brui aan geven

Er zijn jongeren die het tij proberen te keren. Ik voerde een begeesterend gesprek met Anna Skifte die de oprukkende fastfoodcultuur wil stoppen door Groenlanders te wijzen op de smaken van hun eiland. “Er zit zoveel rijkdom in ons land en in het water. De industriële visvangst interesseert zich maar in één soort, maar er zijn zoveel soorten, elk met hun eigen smaak al naar gelang het seizoen. Dit land lijkt schraal, maar het is rijk aan bessen, kruiden en wild”, zegt ze. “Wat is welvaart? Garnalen met tonnen uit de oceaan halen om Europese warenhuizen te vullen of ons eigen leven inrichten. We hebben er maar één.” Kunnen de Groenlanders die verschraling van hun samenleving en tradities nog keren, vraag ik me af. Vroeger was er de noodzaak om de diversiteit van de natuur te koesteren. Nu alles voor het pakken in de winkelrekken ligt, is die noodzaak verdwenen. En met de noodzaak de volharding, en met de volharding de voldoening.

En er is meer op komst. Door de opwarming van de aarde smelt de ijskap op Groenland. Het is nu gemiddeld twee tot drie graden warmer dan in de jaren negentig. Hoewel er gemakkelijker groenten geteeld worden, is de grasgroei nu zodanig verstoord dat veetelers er de brui aan geven. Traditionele jagers moeten hun hondensledes opgeven. Een prachtige vaardigheid wordt ingeruild voor brullende quads; het kunstige vervaardigen van sledes voor ingevoerde machines. Voorlopig kan niemand voorspellen hoe de klimaatopwarming de visvangst zal beïnvloeden. De kabeljauw, die trekt weg van de Groenlandse wateren verder naar de Noordpool, maar daar kunnen ze minder gemakkelijk kuitschieten. Hun plek in de wateren rondom Groenland wordt nu schijnbaar ingenomen door makreel, inktvissen en ook tonijn. Maar zelfs dat nieuwe bestand wordt bedreigd omdat de klimaatopwarming het water zuurder maakt. Dit zal op termijn leiden tot een verstoring van de vismigraties waarvan ook Belgische en Nederlandse vissers afhankelijk zijn.

Tekst loopt door onder de afbeelding