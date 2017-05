Het geluk is te vinden in een middelgrote stad: Ede

Volgens de ‘Atlas voor Gemeenten’ die vandaag uitkomt, is het aandeel ongelukkigen nergens zo groot als hier. Het gaat om 18 procent van de bevolking, goed voor 100.000 Rotterdammers. Kampioen of niet.

Ede daarentegen is de gelukkigste van de vijftig grootste gemeenten. Bijna 89 procent van de inwoners voelt zich hier in goeden doen. Gemiddeld genomen geeft ruim 87 procent van de Nederlandse bevolking aan dat zij zich gelukkig voelt. Nederland staat daarmee op de ranglijst van Europese landen op de tweede plaats, net achter Denemarken.

Leeftijd doet er ook toe. Mensen tot 35 jaar, in de opbouw van hun leven met nieuwe banen, de eerste auto en een geschikte partner, zijn supergelukkig. Maar na de eerste jaren huwelijk zakt dat topniveau in, waarna dat weer zal pieken na hun 65ste. Na het pensioen is het gedaan met de sleur en kan er gereisd worden. Ook de sociale positie speelt een rol, herkomst en religie, de woonsituatie (alleen of in een gezin) en ook de woning zelf. Mensen die een woning bezitten zijn in het algemeen gelukkiger dat zij die er een huren.

Geluksonderzoek is doorgaans ingewikkeld, omdat daarmee de (subjectieve) ervaringen en gevoelens van mensen worden gemeten. In de ‘Atlas voor Gemeenten’ is ook die mening van burgers als uitgangspunt voor de ‘geluksindex’ genomen, maar daarna speurden de onderzoekers naar oorzaken van dat geluk.

De meest gelukkige Nederlanders

Het aardige van de Atlas voor Gemeenten is dat de uitkomsten van het geluksgevoel in geografische kaarten is ingekleurd, en dat pas daarná is gekeken naar de verklaringen per gemeente. De meest gelukkige Nederlanders zijn hoogopgeleid, rijk, christelijk, getrouwd, 65-plus zonder thuiswonende kinderen en zonder migratieachtergrond. Relatief veel van dit soort mensen wonen in Ede: een middelgrote stad met de meeste koopwoningen.

Het meest ongelukkig zijn laagopgeleide, gescheiden, 35- tot 64-jarige arbeidsongeschikten met thuiswonende kinderen, oorspronkelijk afkomstig uit een islamitisch land. Dit type woont vooral in grote steden, met name in Rotterdam.

Nu is het volgens de onderzoekers niet zo dat alleen de toestand van de inwoners zelf hun geluk bepaalt, ook de woonomgeving is van invloed. Plaatsen die goed openbaar vervoer, veel voorzieningen en betaalbare woningen bieden, hebben over het algemeen gelukkiger inwoners. Files en drukte zorgen weer voor minder geluk door de stress. Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid van hoge misdaadcijfers, meer vervuiling en de kans op sociaal isolement, die allemaal geschaard kunnen worden onder ‘grote-stads-problematiek’. De gelukkigste plaatsen van Nederland zijn volgens de onderzoekers de middelgrote steden met een minder uitgesproken stedelijk karakter, dus met goede voorzieningen, maar ín het groen.