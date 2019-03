Het geld van Lucas (14) is na twee weken al op, een theaterworkshop moet hem daar bewuster van maken

“Wie weet wat ‘donnie’ min ‘barkie’ betekent?” In de klassen 2a en 2c van de Haarlemse Paulus Mavo schieten de vingers de lucht in. “Een donnie is tien euro, een barkie honderd”, roept een van de leerlingen. “Donnie min barki is min negentig euro. Dat betekent dus dat je schulden hebt.”

De vmbo-klassen zijn deze woensdag bijeen in het kader van de nationale ‘Week van het geld’. Het doel: kinderen bewust maken van financiële beslissingen. Op deze school gebeurt dat met hulp van het theatervoorlichtingsproject ‘Donnie – Barki’ van Stichting Kikid.

Broodje frikandel Kikid zet zich samen met gemeente Haarlem in om met jongeren te praten over belangrijke thema’s als geld, schulden en groepsdruk. Dat doen ze door korte voorstellingen af te wisselen met groepsgesprekken geleid door de acteurs. Directrice Janine de Ridder: “Theater is een trigger om het gesprek aan te gaan.” Na een korte introductie in het volle zolderlokaal is het tijd voor de eerste opvoering. Een rap klinkt uit de speakers. Vijf acteurs met zonnebrillen en Gucci-petten strooien geld door de zaal en scheppen op over hun financiële weelde, gevolgd door luid applaus van de leerlingen. Maar dat is na twee weken altijd al op! We gaan in de pauze naar de DekaMarkt en dan gun ik iemand anders ook wat. Lucas Dan komen de tweedeklassers in groepjes bij elkaar om de eerste stelling te bespreken: geld moet je uitgeven. Terwijl de een vertelt dat hij alles krijgt van zijn ouders, legt de ander uit dat hij hard moet werken voor zijn geld. Sparen blijkt voor iedereen best lastig. Lucas (14) krijgt 45 euro per maand. “Maar dat is na twee weken altijd al op! We gaan in de pauze naar de DekaMarkt en dan gun ik iemand anders ook wat. Een broodje frikandel en blikje frisdrank bijvoorbeeld.”

Studiefinanciering Ook klasgenoot Daniël (13) kampt met dat probleem. “Soms kan ik wel sparen, maar ik koop ook vaak onzin-dingen, zoals kleding of iets van de McDonald’s.” Volgens Marjon Molenaar, preventiemedewerker van gemeente Haarlem, is dat precies waarom projecten als deze nodig zijn. “Jongeren hebben te maken met zoveel verleidingen. Ze worden overspoeld met reclames en zijn daar juist op deze leeftijd erg gevoelig voor. Daarom is het belangrijk dat we ze op een aansprekende manier weten te bereiken.” Van de preventiemedewerkers krijgen de kinderen, tussen de voorstellingen door, informatie over studiefinanciering, zorgtoeslag en belastingaangifte. Maar de kracht zit hem in de jongerenexperts, aldus Molenaar. In plaats van professionele acteurs zet Kikid studenten in van maatschappelijke opleidingen die door de stichting worden getraind.

Bioscoop “Wij zorgen ervoor dat we een open sfeer creëren en kunnen praten over moeilijk bespreekbare onderwerpen”, zegt Carmel de Boer (19). Zij weet hoe belangrijk dit onderwerp is, want de Boer groeide op met een alleenstaande moeder en een vader die financieel niets bijdroeg. “Wij hadden het thuis echt niet breed en dat was soms best moeilijk. Ik had nooit de nieuwste schoenen en als iedereen naar de bioscoop ging, kon ik niet mee. Ik werd er ook mee gepest.” Volgens haar is het vooral belangrijk dat de kinderen met elkaar het gesprek aangaan. “Dat ze hun verhaal kunnen doen en dat ze kunnen zien: ik ben niet de enige die met weinig geld opgroeit.” Een kijkje in de beurs - Een scholier tussen de 12 en 18 jaar heeft gemiddeld 112 euro per maand te besteden

- 61 procent van de ouders betaalt de volledige kosten van kleding, schoenen en de smartphone

- 46 procent heeft een bijbaantje

- Een op de vijf scholieren van het voortgezet onderwijs heeft het thuis financieel gezien moeilijk Bron: Nibud Scholierenonderzoek 2016

