Het geheim van het Brabants worstenbroodje

Ik ben opgegroeid in Breda. Mijn ouders wonen nog steeds in hetzelfde huis naast mijn oude basisschool. Tussen de middag wandelden mijn moeder en ik vaak naar de bakker om de hoek: halfje donkerbruin voor mijn ouders, halfje casinowit voor mij en, als ik geluk had, een zak worstenbroodjes. Die deed mijn moeder thuis dan kort in de oven. Daarna wikkelde ze ze in een keukenpapiertje.

Warm en vers zijn ze het lekkerst. Ik at mini-worstenbroodjes bij mijn huiswerk en tijdens de avondvierdaagse in groep 7 deelde ik een worstenbroodje met mijn eerste verkering. En altijd, als ik na een bezoek aan mijn ouders in de trein naar Amsterdam stap, krijg ik een zak worstenbroodjes in mijn handen gedrukt. “Voor onderweg”, zegt mijn moeder dan. “En deel maar lekker uit.”

Toen ik naar Amsterdam verhuisde verbaasde het me dat studiegenoten uit de noordelijke provincies nog nooit van worstenbrood hadden gehoord. Of het hetzelfde was als een saucijzebroodje? Nee, absoluut niet. Het deeg van worstenbrood is krokant vanbuiten en smeuïg aan de binnenkant. Een saucijzebroodje is gemaakt van bladerdeeg en vettiger. Een enkeling kende de worstenbroodjes van het huismerk van Albert Heijn. Met een onverschillig ‘studentenvoer’ werd mijn favoriete lunch gereduceerd tot goedkope droge hap. Op dat soort momenten klonken de woorden van Sting in mijn hoofd: I’m a legal alien, I’m a Brabander in Amsterdam.

Het worstenbroodje zelf is geboren uit armoede. De overlevering wil dat arme Noord-Brabantse varkensboeren al in de Middeleeuwen hun restgehakt in brood bakten, om het vlees langer te kunnen bewaren. Vooral met Kerst en Nieuwjaar werden de hongerige katholieke buiken gevuld met een worstenbroodje als middernachtsnack.

Exporteren

En één Brabander durfde het aan worstenbroodjes te exporteren naar andere provincies. Margriet Cooymans, nu woonachtig in Amsterdam, verkoopt haar worstenbrood ’n Dungense Dame in stedelijke supermarkten als Marqt en Landmarkt. Maar de broodjes worden in haar geboortedorp Den Dungen gebakken. Cooymans komt uit een slagersfamilie. In het dorp bracht haar vader het vlees naar verschillende bakkers, die er op hun beurt worstenbrood van maakten. “Bakker Voermans maakte de lekkerste”, zegt Cooymans. Toen ze in 2013 hoorde dat de bakker ermee ophield, snelde ze naar het dorp om het recept te redden. “In Den Dungen lachen ze hard als ik vertel dat de vegetarische in Amsterdam goed verkopen”, zegt ze.

Hoe je toch zo trots kunt zijn op een broodje? “Het is gewoon echt heel lekker en een goed product”, zegt Cooymans. Bredanaar Tjerk de Haas uitte zijn trots door op zijn onderarm een worstenbroodje te tatoeëren en haalde daarmee het Brabantse nieuws. “Een worstenbroodje staat voor alles wat ik ben: simpel, lekker en gezellig”, zei hij daarover. Als Brabander vraag ik mezelf soms ook af waar die trots nou vandaan komt.

Weer eens terug in Breda loop ik langs mijn oude school naar de bakker om de hoek. Op een kleine uitbouw na is er niets veranderd. De worstenbroodjes liggen per twee verpakt op de toonbank. Bakker Van Disseldorp won in 2005 nog de prijs van het lekkerste worstenbroodje. Maar ze doen niet meer mee met de wedstrijd. “Veel te druk”, zegt Franka die al bijna twintig jaar bij de bakkerij werkt. We kletsen even en ik reken twee worstenbroodjes af. “Doe de groeten aan je ouders”, roept ze me na. Eenmaal buiten zet ik direct mijn tanden in dit voor mij zo bekende broodje. Het deeg is zacht, maar niet droog. Vers - en in Brabant - zijn ze toch echt het lekkerst.

