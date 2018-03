"Eh, nee", antwoordde haar ontbijtgast boswachter Tim. "M'n neus zit verstopt, vandaar. Maar ik zie wel overal opkomende narcissen, krokussen en sneeuwklokjes. En ik hoor fluitconcerten van vogels."

Een dag later werd mijn blik gevangen door een lentebode op internet: Werkgroep Lepelaar bijeen in Delft. Dat klonk aantrekkelijk! Aan de andere kant: het was wel 's avonds, in de wat afgelegen Delftse Hout. Maar, lokte de annonce: toegang gratis. Dat woordje 'gratis' heeft me uiteindelijk over de streep getrokken, dat mag u gerust weten.

Het treffen rond de lepelaar vond plaats in Duurzaamheidscentrum De Papaver, alwaar een kleine dertig vriendelijk uitziende, ietwat grijzende dames en heren zich hadden verzameld. Vóór ons, bij het projectiescherm, stond biologe Petra de Goeij van de landelijke Werkgroep Lepelaar. "Een geheel zelfstandige club, nergens bij aangesloten", had een van de vogelliefhebbers me bij de koffie verzekerd.

Broedparen Petra had verheugend nieuws: het gaat goed met de lepelaar in ons land. In Europa zijn zesduizend broedparen geteld, waarvan ruim de helft in Nederland. Voor het gezelschap gesneden koek, maar deze beginneling floepte er uit: hoe kan dat?! "Wel", antwoordde Petra, "onze broedgebieden worden uitstekend beschermd. En op de Waddeneilanden, die de lepelaar in 1982 heeft ontdekt, is het al helemaal veilig, want daar zijn geen vossen." 'We weten dat in een schuurtje in Bretagne al vijf jaar dezelfde lepelaar zit' Petra de Goeij, landelijke werkgroep lepelaar Vervolgens ging het over kleurringen, het eigenlijke onderwerp van de avond. Tussen 1972 en vorig jaar hebben in totaal 16.600 jonge lepelaars gekleurde ringen rond hun poot gekregen, met als doel overleving, en verspreiding na het broedseizoen in de gaten te houden. "Zo weten we dat in een schuurtje in Bretagne al vijf jaar dezelfde lepelaar zit", sprak de biologe opgetogen.