Het Frankfurter museum stelt hoofddoeken tentoon: ‘Een compleet nieuw beeld van de moslimvrouw’

Het is lang geleden, aldus omroep ARD, dat een tentoonstelling nog voor opening al zoveel stof deed opwaaien. Eind vorige week was het zover: de expo 'Contemporary Muslim Fashions' opende haar deuren in het Frankfurter Museum Angewandte Kunst. Onder verscherpte veiligheidsmaatregelen. Frankfurt is het tweede station dat de expo aandoet, na eerder het de Young Museum in San Francisco. De show loopt tot 15 september.

Een modeshow met in een glansrol, onder andere, hoofddoeken? Dat riep al weken voor opening kritiek op. Een groep die zich 'migranten voor seculariteit en zelfbestemming' noemt, sprak in een open brief aan museumdirecteur Matthias Wagner K van een 'slag in het gezicht' van mensen die voor vrouwenrechten opkomen. De hoofddoek wordt moslima's opgedrongen, vinden critici onder liberale moslims en feministen; hem tentoonstellen als mode-item strijkt dat gegeven plat en vergoelijkt dus onderdrukking. Een 'schandaal', betoogden activisten van 'Terre des Femmes'. Het museum ontving ook haatmails en bedreigingen.

Nieuw beeld Wagner K verwijt de critici dat ze de show tot de hoofddoek reduceren, terwijl de expo een bredere invalshoek heeft. Te zien is werk van tachtig groepen van ontwerpers, uit het Midden-Oosten, Maleisië, Indonesië, Europa en de Verenigde Staten. Er is verder 'materiaal' van sociale media, waar een 'jonge en dynamische gemeenschap' de zogeheten beweging van 'Modest Fashion' ('bescheiden mode') uitdraagt, aldus het Frankfurter museum. Er worden geen boerka's getoond, het gedwongen dragen van hoofddoeken wordt niet gepropageerd, zei Wagner K tegen omroep Deutsche Welle. De show toont juist "zeer veel jonge vrouwen, die zich uiterst zelfbewust en door hen zelf bepaald bescheiden kleden, met hoofddoek of niet, en een compleet nieuw beeld van de moslimvrouw vertegenwoordigen". Critici vinden dat een uiting van linkse naïviteit. "Nuttige idioten voor het politieke islamisme", noemt Ali Ertin Toprak van de Koerdische koepel 'Kurdische Gemeinde Deutschland' de tentoonstellers in Emma, een feministisch blad uit Keulen. Ze "verkopen zich voor veel geld aan de textielindustrie en de islamisten, die het liefste alle vrouwen van deze wereld zouden bedekken", zegt ook Seyran Ates van de liberale Berlijnse Ibn Rushd-Goethe-moskee in het blad. Het museum nodigde de critici uit en wijdt een symposium aan het onderwerp, met voor- en tegenstanders.

