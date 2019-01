Het Financieele Dagblad verbreekt banden met uitgezette correspondent Ans Boersma

De krant concludeert dat ze ‘nalatig is geweest in de informatie die zij aan de hoofdredactie heeft verstrekt’. Het FD heeft naar aanleiding van haar uitzetting enkele ‘intensieve gesprekken’ met haar gehad.

“Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van valsheid in geschrifte. Turkije liet weten dat Boersma is uitgezet omdat zij banden zou hebben met de terroristische organisatie Jabhat al-Nusra. In de gesprekken met het FD in de afgelopen dagen heeft Ans Boersma onvoldoende duidelijkheid kunnen verschaffen over haar rol”, aldus de hoofdredactie.

Volgens de krant heeft ze wel gezegd dat de verdenking tegen haar vermoedelijk verband houdt met de relatie die zij tot de zomer van 2015 heeft gehad met een Syriër. Die is afgelopen najaar in Nederland gearresteerd op verdenking van deelname aan de terroristische organisatie Jabhat al-Nusra. De voorlopige conclusie die het FD trekt, is dat Boersma drie keer heeft nagelaten om informatie aan de krant door te geven. Zo is haar eind 2016 nadrukkelijk gevraagd waarom ze zich in Turkije wilde vestigen. Boersma ontkende dat daar persoonlijke motieven, zoals een relatie, aan ten grondslag lagen, schrijft de hoofdredactie.

Ook op andere momenten, toen haar ex-partner in de publiciteit kwam, had Boersma dat moeten melden, vindt het FD. “De hoofdredactie is diep teleurgesteld over haar nalatigheid. De vertrouwensrelatie is hierdoor ernstig geschaad. Om deze reden heeft het FD vrijdag aan Ans Boersma meegedeeld dat zij niet meer voor ons kan werken.”

