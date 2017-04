Het eind van een witte enclave

"Ik hou van Texas, ik hou van de VS", roept een mollige vrouw met paars haar en veel tatoeages op het softbalterrein van Nederland. "Het is hier veel te heet en vochtig, maar ik ben er gek op."

Styliste Shawn Meek (35) is zo onsportief als maar kan, maar is toch vijf van de zeven dagen op de velden achter de bieb te vinden. Vanaf de zijlijn moedigt ze haar achtjarige dochter Tallyn - 'mijn aapje' - en haar team Dust 'n Diamonds aan. Opa Meek staat ernaast, een vervaagde tattoo van Texas op zijn harige onderarm.

Het stadje Nederland met zijn 17.500 inwoners laat zich als zoveel stadjes in de VS voorstaan op zijn grote verbondenheid en thuisgevoel. Die ontstaan deels automatisch doordat ouders vrijwilligerstijd stoppen in sportclubs, parken, kerken en scholen en elkaar steeds tegenkomen. Softball is een sport voor meisjes, maar het valt op hoeveel mannen hier met liefde staan te coachen en te trainen.

Shawn Meek geniet volop van de meiden: "Ze willen zo graag leren en beter worden." Ja, ook Meek stemde op Donald Trump. Ze is voor abortus, anders dan de fanatieke kerkgangers. Maar ze is er zeker van dat de president ondanks zijn seksistische opmerkingen echt wel van vrouwen houdt. "Als we in mijn garage drinken, praten we net zo grof."

Dan schreeuwt ze richting veld: "Schiet op schatje." Nederland is een goede plek voor vrouwen, stelt ze. "Er zijn kansen genoeg, je hoeft ze alleen maar te grijpen." Ze leert Tallyn dat ze van niemand iets moet pikken. En wat wil Meek voor haar dochters toekomst? "Dat maakt mij niet uit, als zij maar gelukkig is."

Wie denkt dat alle Trumpstemmers wit, boos en arm zijn, heeft het mis. Trump won vooral dankzij de kleinere steden en haalde maar liefst 80 procent van de stemmen in het welvarende Nederland. Hier betaalt de olie-industrie bovengemiddelde lonen plus gezondheidsverzekering terwijl Texas daarin juist achterloopt.

Het leven is goed in Nederland, zo voelt het voor de meesten. De Amerikaanse Droom is bereikt. Toch sloeg de slogan 'Make America Great Again' ook aan bij de Niederlènders die beslist niet boos en gefrustreerd overkomen maar juist Texaans hartelijk.

Iedereen geeft hoog op over de hechte banden. Ze zijn trots op hun noaberschap of, meer Bijbels verwoord: 'Een goede Samaritaan zijn'. "Als je hier autopech krijgt, zal er direct iemand stoppen om je te helpen", zegt Dick Nugent (82), burgemeester sinds 2004. Nederland is vooral middenklasse. "Niets bijzonders, maar wij zijn opgevoed om anderen te helpen."

Onderlinge verbondenheid

Wat verbindt de Nederlanders zo? Het is een combinatie, denkt hij. "Enerzijds zijn we heel relaxed, anderzijds proberen we de kwaliteit van leven altijd te verbeteren." Nederlanders voelen zich hier thuis en deel van de gemeenschap, zegt Nugent.

Pastor Brandy Stevens van de First United Methodist Church geeft een vergelijkbare verklaring voor dat thuisgevoel. "Velen zijn hier opgegroeid. Nieuwkomers hebben zich goed aangepast. Voor hen is de kerk een plek om te wortelen. De onderlinge verbondenheid zorgt voor welbevinden. In onze kerk komen kinderen en kleinkinderen van leden, dat geldt voor alle kerken in Nederland."

Zou president Trump met zijn strijdkreet duiden op de nostalgische dagen vóór de komst van de airconditioning? Toen er overmatig gezweet werd in de Texaanse zomers waar veertig graden met een hoge luchtvochtigheid normaal is. Rookie Billy Neal was in 1957 net begonnen, als enige agent in Nederland. Vanwege de hitte sliep iedereen met de ramen open. Neal reed 's nachts rondjes om insluipers met zijn blauwe zwaailicht schrik aan te jagen.

Tot 1967 waren onderwijs, horeca en parken raciaal gesegregeerd. Heel Nederland was overzichtelijk blank

Nederland en de misdaad waren overzichtelijk: "Veel dronken chauffeurs, het was toen niet zo streng." Sinds moeders die een kind verloren aan dronken rijders actievoerden, is dat veranderd. Er werd te hard gereden en soms zaten van huisvaders de handen los. "Hun vrouwen waren te bang om aangifte te doen. Inmiddels kunnen we zonder aanklacht een mishandelaar oppakken."

Vrouwen kwamen er in die goede oude tijd bekaaid af, net als zwarte Texanen. Tot 1967 waren onderwijs, openbaar vervoer, horeca en parken raciaal gesegregeerd. Heel Nederland was overzichtelijk blank. Nou ja, op enig moment kwam er één zwart stel wonen. Een paar gekleurde families bleven aan de andere zijde van de gemeentegrens. Waar gingen hun kinderen dan naar school? "Dat ene echtpaar had geen kinderen", meldt Neal.

In 1960 werd Neal tot chief of police gekatapulteerd. De jongste van heel Texas. "Lastig. Velen twijfelden of het me zou lukken." Zijn strategie: "Ik ben een mensen-mens en maakte veel vrienden." Neal bleef politiechef tot 2001, alweer zo'n record. "Na mijn pensioen miste ik het werk en de ochtendkoffie met collega's enorm." In 2002 ging hij daarom maar de politiek in. Nu is Neal (82) alweer vijftien jaar raadslid.

Langzaam maar zeker is in Nederland de bevolkingsamenstelling veranderd. In 2010 woonden er 4 procent zwarten, 13 procent latino's en 79 procent witten. Niet alle Trumpstemmers zijn bij voorbaat xenofoob maar de integratie moet nog wat soepeler lopen. Bij de ambtenaren zijn er van de 116 pas 5 met een kleur.

"Sommige zwarte ambtenaren zijn weer weggegaan", meldt burgemeester Nugent. Waarom weet hij niet, 'chauffeur op de vuilniswagen is op zich een goed betaalde baan. Onderling pesten kan het niet geweest zijn', dat pikt Nugent niet. "We hebben wel een zwarte ambtenaar uit Beaumont weten weg te lokken, zij is opzichter."

In de VS is politieke voorkeur inmiddels bepalend bij kiezen van een nieuwe woonplaats

Hoe kon Nederland zo lang wit blijven, terwijl buren Beaumont en Port Arthur voor de helft verkleurden? "Wij waren hier happy, zij daar", zegt de burgemeester. Zo gaat het overal, mensen kiezen gemeenschappen uit om te wonen waar zij zich veilig voelen en verwantschap ervaren.

In de VS is politieke voorkeur inmiddels bepalend bij kiezen van een nieuwe woonplaats. "Wit en zwart gaan niet samen", laat Billy Neal - altijd Democraat geweest, tot Trump - zich ontvallen. "Maar misschien ben ik wel te oud", volgt daar snel op. De burgemeester meldt dat er in Jefferson county waar Nederland onder valt, voor het eerst een zwarte sheriff is gekozen, een vrouw: "

Onze scholen zijn goed, mede dankzij de belastingbijdrages van de olie-industrie. De onroerend-goedbelasting laag. Er is in Port Arthur veel bendegeweld, dus er zullen heus wel meer zwarte buren hierheen verhuizen."

