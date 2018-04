Het Drents is springlevend: 'Het past ok zeker in dizze tied'

'Het Drents past ok zeker in dizze tied.' Was getekend: het Huus van de Taol uit Beilen. In opdracht van de provincie vroeg dit taalinstituut aan een representatieve groep van bijna 1200 Drentenaren hoe goed ze hun dialect beheersen. Goed nieuws voor de streektaalliefhebber: méér mensen kunnen het Drents goed verstaan én spreken, vergeleken met het vorige onderzoek van tien jaar geleden. De onderzoeksresultaten verschijnen na decennia van afkalving van regionale talen. Leeft de streektaal op?

In elk geval zag de directeur van het taalinstituut dit niet aankomen, zo geeft Jan Germs toe. "Ik vind namelijk dat we het cultuurgoed en de taal niet meer genoeg doorgeven aan onze kinderen. Dus dan is dit wel een aangename verrassing."

Eentaligheid

Toen hij in 1975 begon als leraar op een basisschool in Gasselte sprak driekwart van de kinderen nog Drents met elkaar op het schoolplein. Dit was toen hij in 2002 stopte als leraar nog geen één op de tien, schat hij zelf. "Sinds 1960 begon men te denken dat eentaligheid beter was, en dat werd dus Algemeen Beschaafd Nederlands. Kregen de streektalen direct een minder imago van." Om retorisch te vervolgen: "Dat is namelijk blijkbaar niet beschaafd?"

Dialect krijgt een hip karakter zodra het zoals nu ook steeds meer op Instagram verschijnt Hoogleraar Leonie Cornips van het Meertens Instituut voor Taalvariatie

Maar blijkbaar sijpelt de streektaal tóch goed genoeg door van ouder op kind om haar in stand te houden, zegt hij. Al vindt hij het moeilijk daar een harde verklaring voor te geven.

De Maastrichtse hoogleraar Leonie Cornips van het Meertens Instituut voor Taalvariatie denkt dat sociale media een grote duit in het zakje doen. Ze is gespecialiseerd in regionale talen. "Jongeren appen tegenwoordig in dialect, maar er zijn ook veel facebookpagina's die zich richten op de regio. Dialect krijgt een hip karakter zodra het zoals nu ook steeds meer op Instagram verschijnt."

Dan zijn er ook nog veel expat-sites, legt ze uit. "Drentenaren in de VS, of Limburgers in Australië. Dat gaat allemaal in de regionale taal." Dat legt meteen een ander bevorderlijk fenomeen van sociale media bloot: vóór het internet stopte je met je streektaal als je uit je streek verhuisde, nu hoeft dat niet meer met al dat online contact.