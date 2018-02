Het Dorp van Mies krijgt een eigentijdse vorm

Pal naast de steen die Mies Bouwman metselde in een van de eerste woningen van Het Dorp hangt een volle asbak. Groene aanslag bedekt de afgebladderde houten schrootjes op de gevels van de woongebouwen. Op deze schrale dag ligt Het Dorp er wat troosteloos bij. Het is een wirwar van straatjes met verschillende woonlocaties, in het groene heuvelachtige centrum van Arnhem.

Lees verder na de advertentie

Mede door de marathon-uitzending ‘Open het Dorp’ in 1962, die maar liefst 23 uur duurde en werd gepresenteerd door Mies Bouwman, ontstond een plek waar mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk konden wonen. Bewoners werden gestimuleerd om hun eigen leven te organiseren. “Het was echt vernieuwend: een woning met een eigen voordeur voor mensen zoals ik”, vertelt Anne Hendriks, medewerker bij Siza, de zorgaanbieder bij Het Dorp. “Mies heeft daar een heel belangrijke rol in gespeeld.”

Vroeger liepen hier zorgverleners achter een rolstoel om patiënten te duwen. Nu kunnen mensen zelf de deur uit met hun elektrische rolstoel.

Hendriks is spastisch en zit in een rolstoel. Ze maakt deel uit van het team ‘innovatie in de zorg’. In Het Dorp wonen hoofdzakelijk mensen met een ernstige fysieke of meervoudige beperking. In de beginperiode woonden er zo’n 400 mensen, inmiddels zijn dat er nog 250.

Als een moeder Mies Bouwman bleef al die jaren betrokken bij Het Dorp. Ze was als een moeder die haar kind niet helemaal los wil laten. Zij was een groot voorstander van de plannen voor vernieuwing. Zo gaf ze in 2016 het startschot voor de oprichting van Academy Het Dorp: een innovatiecentrum waar onderzoek wordt gedaan naar technologische mogelijkheden voor de langdurige zorg. “Zorggebruikers en technologie versterken elkaar steeds meer”, zegt Jorrit Ebben, manager innovatie bij Het Dorp. “Vroeger liepen hier zorgverleners achter een rolstoel om patiënten te duwen. Nu kunnen mensen zelf de deur uit met hun elektrische rolstoel. Ook in huis is er ontzettend veel mogelijk.” Tekst loopt door onder de foto De huidige woningen in Het Dorp worden gesloopt. © Koen Verheijden Het eerste nieuwe gebouw van Het Dorp is inmiddels in aanbouw. Hierin komen 36 appartementen vol met de nieuwste technologische snufjes, die onder meer worden getest door ervaringsdeskundigen als Hendriks. De huidige woningen in Het Dorp worden gesloopt en er komen er veel minder voor terug. “Mensen met een beperking wonen vaker gewoon in de wijk, ze hoeven niet meer in Het Dorp te wonen. Maar er blijft vraag naar een plek waar wonen en intensieve zorg mogelijk is”, zegt Ebben.