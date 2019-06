Het dondert en het bliksemt, wat moet je doen? ‘Een mens geleidt beter dan een boom’

Volgens Michiel Hartmann van Schaap Bliksembeveiliging wordt er in Nederland nog vaak luchtig over gedaan: bliksem. Onterecht vindt hij, want door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hevige onweersbuien.

Buiten Wat vaak mis gaat is dat mensen bij een onweersbui schuilen onder een boom weet Hartmann. “Een boom is hoog en hoge objecten worden eerder door bliksem getroffen. De bliksem kan overslaan op het menselijk lichaam, want een mens geleidt beter. Daarom moet je altijd minimaal drie meter afstand houden van bomen, hekken, palen en masten.” Dat ging mis in Ossendrecht. Eén aspirant-militair raakte zwaargewond na blikseminslag in een boom waaronder hij zat te schuilen. Dertien andere aspiranten raakten ook gewond maar minder zwaar. Volgens Hartmann moet je ook nooit in een groep gaan staan. “Als je te dicht bij elkaar staat en er slaat bliksem in kan de stroom overslaan van lichaam op lichaam. Dan krijgt iedereen een tik.” Maak je klein en hou je voeten naast elkaar Maak je klein en hou je voeten naast elkaar, zo is zijn volgende advies. “Als bliksem in de grond komt ontstaat er weerstand en dan bouwt de spanning op. Als je voeten uit elkaar staan gaat een deel van de stroom door je lichaam via je ene en een deel via je andere voet. Als je zorgt dat je voeten dicht bij elkaar staan komt er weinig tot geen stroom je lichaam binnen.” Verder raadt hij het af om een paraplu te openen, het metaal geleid en trekt bliksem aan. Vermijd ook open water of schuilen in een tent. “Als het even kan ga dan in een auto zitten. Auto’s, afgezien van cabrio’s, hebben stalen daken. Als daar bliksem inslaat blijft de stroom aan de buitenkant van de auto. Daar zit je dus veilig.”

Binnen Binnen is het volgens Hartmann zaak om geen water te gebruiken. “Ga niet in bad of onder de douche. Bliksem kan via metalen leidingen, en dus ook de waterleiding, naar binnen komen. Water geleidt goed en dus kan het zo zijn dat er stroom uit je douche komt. Ga ook niet naast je verwarming staan. Een verwarming is van metaal en ook daar kun je een een tik van krijgen.” “Haal ook de stekkers van gevoelige apparatuur zoals een tv of een computer uit het stopcontact. Via de voeding kan een spanningspuls binnenkomen.” Een bliksembeveiliger op ieder huis installeren is volgens Hartmann overdreven. Zeker in een bebouwde omgeving. Voor huizen met weinig omliggende bebouwing, denk aan boerderijen, is het wel een verstandige aankoop. Hartmann: “Zeker met een rieten dak. Je kunt er donder op zeggen dat die bij blikseminslag vlam vat.” “In Nederland is nog een slag te slaan als het gaat om bliksembeveiliging” vindt Hartmann. “Ik ging onlangs bijvoorbeeld naar de Deventer Zomerkermis. Niets was er beveiligd tegen blikseminslag. Dat kan voor hele gevaarlijke situaties zorgen.”

