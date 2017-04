Het Dagelijks Bestaan wacht onzekere toekomst

Vroeger woonden er arbeiders in de kleine, sobere huizen vlakbij de IJssel. Onder de rook van de fabrieken waar ze werkten. Maar de industrie verouderde en verdween, en in de dynamiek van die nieuwe tijd ontstonden er bij gemeente en projectontwikkelaars dromen voor een nieuwe woonwijk.

In de tijd tussen verleden en sloop kreeg Het Dagelijks Bestaan de mogelijkheid om er kwetsbare jongeren op te vangen en hen via allerlei trajecten te begeleiden richting school, werk, zelfstandig wonen of hulpverlening.

Momenteel wonen er tien jongeren, zo'n dertig anderen komen dagelijks op bezoek voor dagbesteding. Hier krijgen ze de kans om tot rust te komen en te ontdekken welke kant ze op willen met hun leven. De 26-jarige Pim Smeets is een van hen.

Hij woont nu al anderhalf jaar in een huisje van Het Dagelijks Bestaan. Daarvoor woonde hij een tijdje op straat. Zonder werk, zonder inkomen. Nu gaat het beter: "Je merkt dat mensen hier echt vanuit hun hart werken. Als er 's avonds iets is, kan ik zo bij Frans of bij iemand anders aankloppen."

Kleur en franje

Frans is Frans Kamps. Hij is arts en samen met zijn vrouw in het buurtje komen wonen. Daarnaast is hij coach van de jongeren. Hij wordt betaald voor het werk dat hij doet, maar wonen en werken in het oude volkswijkje behelst veel meer dan dat: "De zorg en ondersteuning zijn gefinancierd vanuit gemeenten, maar de extra kleur en franje niet. Die komt van de bewoners, vrijwilligers en stagiaires die hier allemaal meedraaien." Hij wil maar zeggen dat ze meer zijn dan een organisatie ter ondersteuning van kwetsbare jongeren.

We opereren in de marge van de samenleving, met weinig protocollen en regels Ingrid Rebel, coach

En nu gaan hun woningen voor de zomer tegen de vlakte. Zoals was afgesproken toen woonbedrijf Ieder1 de huizen tijdelijk ter beschikking stelde. "We wisten vanaf het begin dat we weg moesten", zegt Ingrid Rebel, een van de coaches. "Daar verzetten we ons niet tegen. We vragen niet om geld, maar om een andere locatie. Want we willen heel graag verder. De gemeente worstelt met onze vraag. We opereren in de marge van de samenleving, met weinig protocollen en regels. De gemeente waardeert ons werk, maar vooralsnog kunnen ze ons weinig bieden."

Als het aan Het Dagelijks Bestaan ligt komt er een nieuwe plek: een leegstaand gebouw in de buurt met een groot terrein eromheen. "In die tuin willen we 'tiny houses' bouwen", zegt Rebel. "Voor de jongeren en samen met de jongeren." Want er is een plek nodig waar ze bij elkaar kunnen wonen. Verspreid over de stad zou niet werken, denkt Rebel.

