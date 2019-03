Het blijkt een misverstand dat ivf voor lesbische of alleenstaande vrouwen niet vergoed kan worden

Zo’n 70.000 mensen zetten hun handtekening onder een petitie tegen het schrappen van de vergoeding voor kunstmatige inseminatie bij lesbische en alleenstaande vrouwen uit de basiszorgverzekering. Maar de ophef over de kwestie berust op een reeks misverstanden.

Het is nooit de bedoeling geweest om kunstmatige inseminatie voor deze vrouwen te betalen uit de basiszorgverzekering. Dat dit wel gebeurde, is omdat de regels de afgelopen jaren te ruim zijn toegepast, blijkt uit gesprekken die Trouw voerde met het Zorginstituut, een belangrijk adviesorgaan van het kabinet, met zorgverzekeraars en met de Nederlandse vereniging obstetrie en gynaecologie (Nvog).

Volgens het Zorginstituut kan de minister de ingreep op verschillende manieren wel degelijk vergoeden. Hij kan alsnog besluiten om die te betalen uit de basiszorgverzekering, of kiezen voor een speciaal daarvoor bedoelde subsidie of verzekering.

Onregelmatigheden

Het debat over de vergoeding barstte halverwege vorig jaar los, toen zorgverzekeraar Eno ‘onregelmatigheden’ opmerkte in de declaraties voor kunstmatige inseminatie. Om fraude op te sporen kijken zorgverzekeraars naar patronen in die declaraties. Eno zag ineens iets opvallends: bij de meeste ingrepen stellen artsen eerst een diagnose en daarna beginnen ze aan een behandeling. Maar tussen de declaraties voor kunstmatige inseminatie zaten veel behandelingen waaraan geen diagnose vooraf was gegaan.

Eno vroeg zich af hoe dat kon en of dat patroon een indicatie kon zijn voor fraude, wat leidde tot de vraag hoe andere zorgverzekeraars omgaan met inseminatie van gezonde vrouwen zonder man.

Het is niet de bedoeling dat elke verzekeraar naar eigen goeddunken bepaalt wat er wel en niet betaald wordt uit de ba­sis­zorg­ver­ze­ke­ring

Omdat de basiszorgverzekering verplicht is, en dus een algemene pot waar iedere Nederlander aan bijdraagt, is het niet de bedoeling dat elke verzekeraar naar eigen goeddunken bepaalt wat er wel en niet uit betaald wordt.

Toen de vraag terechtkwam bij het Zorginstituut, dat de minister adviseert welke behandelingen in het basispakket thuishoren, redeneerde dat instituut dat er geen sprake is van een medische indicatie bij vrouwen die geen vrije toegang hebben tot gezond sperma. Met die vrouwen is immers niets mis. Dat is ook de reden dat Eno bij veel van deze behandelingen geen diagnose kon vinden. ‘Gebrek aan man’ is immers geen medisch probleem.

De ondertekenaars van de petitie die pleiten voor vergoeding van inseminatie voor alleenstaande en lesbische vrouwen menen echter dat iedere afwezigheid van gezond zaad zorgt voor een medische noodzaak. Of dat zaad nu niet voor handen is omdat de man afwezig is, of omdat er wel een man is, maar die een vruchtbaarheidsprobleem heeft. In dat laatste geval wordt kunstmatige inseminatie nu wel vergoed uit de basiszorgverzekering.