Het blijft wachten op de Beter Leven-jurk

Het is al jaren hetzelfde liedje. Telkens als de kledingbedrijven onder de loep worden genomen, volgt dezelfde constatering: ze doen te weinig aan misstanden als kinderarbeid, moderne slavernij en milieuvervuiling.

Maandag bevestigde de Sociaal-Economische Raad dit beeld. Want: zelfs van bedrijven die beterschap beloven en meedoen aan het duurzame textielconvenant, heeft maar 18 procent een uitgewerkt plan hoe de misstanden aan te pakken.

Het staat in schril contrast tot de snel veranderende levensmiddelenindustrie. Die wordt er jaarlijks dier- en milieuvriendelijker op. Waarom blijft die kledingindustrie zo achter?

Ook zijn er minder keurmerken in de mode. "Bij voedsel heb je een paar goede: Fairtrade, Beter Leven, Utz enzovoort. Daardoor is er meer transparantie en hebben de consumenten meer overzicht", zegt Dagevos.

Er timmeren wel enkele duurzame en eerlijke bedrijven aan de weg, maar met weinig succes. Neem American Apparel, dat al zijn kleding in eigen land laat maken. Die winkel moest dit jaar al zijn Europese vestigingen sluiten. Dagevos: "Je bent een eilandje in de oceaan. Zo was het in de voedselindustrie ook. Het duurt nu eenmaal erg lang en vele zullen falen."

In de kledingrekken zie je weinig alternatieven. "99 procent van de kleren is niet 'schoon'", zegt Tara Scally van actiegroep Schone Kleren Campagne. Dat zie je ook in de overzichten van merkenvergelijker Rank a Brand: het merendeel van de kledingbedrijven scoort laag.

"In voedsel valt veel meer te kiezen dan in mode", zegt consumptiesocioloog Hans Dagevos van de universiteit Wageningen. Bijna in iedere supermarkt zijn er biologische en fairtrade alternatieven voor 'gewone' kip, aubergine of hagelslag. "Dat komt doordat biologische boeren al jaren bezig zijn. Hierdoor kunnen consumenten al veel langer en beter kiezen en doen ze dat ook. Steeds meer boeren willen nu zelfs biologisch worden omdat de markt zo groeit."

Vergelijkend wetenschappelijk onderzoek naar de twee industrieën is er nauwelijks. Omdat er veel meer beweging in de voedselindustrie zit, is daar meer over bekend, vertellen onderzoekers en activisten. Het ei van Columbus hebben ze niet, maar relevante verschillen tussen de twee industrieën zien ze wel.

Statussymbool

De twee industrieën zijn niet op alle vlakken even goed te vergelijken. Zo heeft de duurzame voedselindustrie het geluk dat veel mensen biologisch of fairtrade associëren met gezond. Ze kopen het daardoor eerder. Kleding is daarentegen voor veel mensen een statussymbool, dus daar maken kopers een andere afweging over, voegt Schyns daaraan toe. "Misschien vinden ze het minder belangrijk dat het duurzaam is of associëren ze bij kleding duurzaam zelfs met stoffig."

Zouden ngo's nog verschil kunnen maken door kledingmerken door het slijk te halen, zoals Stichting Wakker Dier succesvol deed met de plofkip?

Het zou volgens Scally kunnen, ware het niet dat het in de kledingindustrie moeilijker is om één boeman te identificeren, omdat het om bijna alle kledingmerken gaat. Daarnaast, zegt Dagevos, heeft het alleen zin om een naming and shaming-campagne tegen bijvoorbeeld de Primark te voeren, als er een alternatief is. "Zolang er geen goedkope kerstjurkjes te koop zijn die ook eerlijk zijn, schiet je er weinig mee op."

Uiteindelijk is er maar een partij die het verschil kan maken: de kledingindustrie zelf, concludeert Dagevos. "Zolang de industrie de waarden waar ze voor staat niet serieus neemt, zal er weinig veranderen."