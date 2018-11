Het beroepsonderwijs zit vol talent. Wie is de ambassadeur van het mbo?

Mbo’ers die tijdens hun stage of ­opleiding opvallen, maken kans om een jaar lang mbo-ambassadeur te worden. Uit verschillende voorrondes, waarin onder meer is gelet op oplossend vermogen en maatschappelijke betrokkenheid, zijn tien kandidaten overgebleven van opleidingen uit heel Nederland. Vanavond wordt op een gala in Apeldoorn de winnaar gekozen. “We zijn hiermee begonnen, ­omdat het beeld van mbo slecht was en we merkten dat dit terugsloeg op mbo-studenten. Ze voelden zich niet trots en gewaardeerd. We willen hun talent in de etalages zetten”, vertelt Marije Hulsbosch, woordvoerder van de MBO Raad, die de verkiezing organiseert.

Mitchell Boldewijn (21), opleiding bedrijfsadministrateur ROC Regio College Zaandam Volgens Mitchell Boldewijn moet de samenleving ervan doordrongen raken dat de mbo’ers van belang zijn. “Mbo’ers hebben meer in hun mars dan ze vaak zelf denken. Zonder mbo was Nederland lang niet zo ver als nu.” Mitchell Boldewijn © Mike Bink Wordt hij ambassadeur van het middelbaar beroepsonderwijs, dan wil hij pleiten voor de aanpak van voortijdige schoolverlaters. “Studeren is niet voor iedereen weggelegd. Er zijn meerdere mogelijkheden om studeren te stimuleren, zoals deeltijdstudies, voor jongeren die niet elke dag naar school willen. Zo geef je ­iedereen gelijke kansen.” Mbo’ers hebben meer in hun mars dan ze zelf denken Mitchell Boldewijn (21) Wat Mitchell zelf wil met zijn studie? Hij studeerde bedrijfs­administratie en volgt inmiddels accountancy op het hbo. “Ik doe er alles aan om politicus te worden en in de Tweede Kamer het mbo te vertegenwoordigen. Mocht ik ooit uit de politiek gaan, kan ik terugvallen op ­accountancy.” Boldewijn is nu al politiek actief. Hij zit in een werkgroep onderwijs van de CNV Jongeren. ­Toch blijft hij bescheiden over zijn nominatie: “Ik vind mezelf niet een betere ambassadeur dan andere genomineerden en wil ook niet dat medestudenten mij nu anders zien. Ik laat zien wat ik doe, maar ik hoop vooral dat mbo’ers met een andere blik ­kijken naar zichzelf.”

Abbyta Gebremariame (24), opleiding sport- en bewegingscoördinator Summa College Eindhoven Abbyta Gebremariame kwam als twaalfjarige met een circus­gezelschap naar Nederland. Door doelen te stellen, zoals de Nederlandse taal leren en veel sporten, heeft hij bereikt wat hij wilde: studeren aan het Summa College. “Het gaat om jezelf. Je moet doorzetten, in jezelf geloven en je naast school ook ontwikkelen door bijvoorbeeld boeken te lezen.” Abbyta Gebremariame © rv Met zijn studie heeft hij één droom. Hij wil mensen laten sporten zonder dat ze het idee hebben dat ze bewegen. Dit kan volgens hem door bepaalde bewegingen steeds te herhalen. Als voorbeeld noemt Abbyta het herhaaldelijk trappen tegen een bal. Mensen zijn dan zo in hun hoofd bezig met de herhaling, dat ze vergeten dat ze eigenlijk aan het sporten zijn. Met dit idee hoopt hij later een baan te kunnen vinden. Je moet doorzetten, in jezelf geloven Abbyta Gebremariame (24) Belangrijk vindt hij dat student­en vooral zelf inzien dat ze met hun mbo-opleiding aan de bak komen. Hij wil de studenten vertegen­woordigen door middel van speeches. Zo wil hij de mbo’ers waar nodig geruststellen. “Ik ben trots op waar ik vandaan kom en hoe ik me heb ontwikkeld. Ik kreeg uiteindelijk de kans. Maar mensen moeten zelf ook kunnen zien dat ze die kans hebben.”

Benthe Jansen (20), opleiding dierenartsassistent aan het Wellant College in Aalsmeer Je moet doen wat je leuk vindt en daar moet je trots op zijn, vindt Benthe Jansen. Als oud-havo-leerling besloot Benthe mbo te doen, omdat dat onderwijs meer bij haar zou passen dan een hbo-opleiding. “Van anderen hoorde ik dat hbo concretere studies had dan het mbo, daarom vond ik het mbo eerst wat minder. Er rust een soort taboe op en dat wil ik doorbreken. Het is juist super dat mbo er is en studenten moeten trots zijn op hun studie.” Benthe Jansen © Maartje Geels “Het mbo is niet minder, maar heeft een andere manier van leren, dat moeten leerlingen niet vergeten.” Er kan volgens Benthe nog veel gebeuren om het beeld van mbo-studies of -studenten te verbeteren. “We moeten het positieve van het mbo laten zien, bijvoorbeeld door sociale media en door kranten. Zo brengen we het meer onder de aandacht.” Mbo heeft een andere manier van leren Ook ouders kunnen bijdragen aan een positief beeld van het mbo, denkt Jansen. Ze moeten hun kind stimuleren wanneer het mbo wil gaan doen. “Ouders willen vaak dat hun kinderen op zo hoog ­mogelijk niveau studeren, maar ze moeten achter de keuze van hun kind staan”, meent Benthe. Als voorbeeld neemt ze haar ouders, die blij voor haar waren toen ze ­zeker wist dat ze een studie ­dierenartsassistente wilde volgen. Als mbo-ambassadeur wil Benthe ervoor zorgen dat er meer aandacht komt voor het mbo, ook op middelbare scholen. Zo worden op studiemarkten nu vaak alleen nog hbo-studies aangeboden, terwijl er meer mensen interesse hebben in een mbo-studie, denkt Jansen. “Mbo-studies zijn net zo belangrijk als hbo-studies. Ook op het mbo kun je ver komen: het is één groot avontuur.”

