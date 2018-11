Het Amber Alert wordt tien, maar is er reden voor een feestje?

Het meest recente Amber Alert dateert van 26 februari van dit jaar, en was voor baby Hannah. Dat was nadat ze op de parkeerplaats van een supermarkt uit de handen van haar pleegmoeder werd gegrist. De politie vond haar biologische ouders, eerder uit de rechterlijke macht gezet, nog diezelfde dag samen met Hannah in een Duits vakantiehuisje. Volgens de politie leverde deze landelijke waarschuwing de gouden tip op.

Amber Alert Nederland, het alarmsysteem voor vermiste kinderen in acuut gevaar, bestaat morgen precies tien jaar. Een van de oprichters, Frank Hoen, wil het geen feestje noemen. “Het gaat om vermiste kinderen.” Hij wil de verjaardag aangrijpen om deelnemers te bedanken. “De bereidheid om te helpen is echt toegenomen.”

Amber Alert is sinds de oprichting in 2008 gestaag gegroeid. Inmiddels krijgen drie miljoen Nederlanders direct een bericht op hun telefoon. Door samenwerking met bedrijven als Facebook, NS en tankstations, zouden de berichten zelfs dik twaalf miljoen mensen bereiken. Ook billboards boven de snelweg vertonen de alerts.

Maar bij alerts zoals datzelfde jaar over de zevenjarige Urkse Corline is het succes minder een-op-een vast te stellen. Voor een ontvoering werd gevreesd, maar kinderen uit de buurt merkten haar op bij haar huis. Wellicht dankzij het alert dat kort daarvoor was uitgegaan.

Zelf hanteert Amber Alert een succespercentage van 94. Dat aandeel kinderen werd gezond en wel teruggevonden. Soms is dit direct te danken aan het grootschalige bericht. In 2012 herkende de spoorwegpolitie op Amsterdam Centraal een kwartier nadat ze het alert over Sueda had binnengekregen, het zestienjarige meisje uit Delft.

Het Landelijke Bureau Vermiste Personen beslist of er een alarmbericht uitgaat na een vermissing van een kind. Om niet aan kracht te verliezen, wordt daar terughoudend mee omgegaan: in tien jaar tijd zijn er 25 Amber Alerts uitgegaan bij acuut levensgevaar. Het Vermiste Kind Alert, dat ook plaatselijk kan worden ingezet, werd 981 keer verstuurd.

Het grote dilemma

Elke mogelijke ontvoering is er één te veel, zegt een woordvoerder van de landelijke eenheid van de politie, en daarmee zijn 25 alerts in tien jaar een groot goed. Het grote dilemma is de vraag op welk moment het alert moet worden rondgestuurd. “Je moet aanwijzingen hebben voor gevaar, voor bedreiging. Het kan even duren voor je het weet. Je moet vooral niet te snel drukken. Voor je het weet, komen er vijf alerts per dag.” De politie is er beducht voor dat alerts kinderen hun hele leven kunnen achtervolgen. “Zelf verwijderen wij gegevens en foto’s zodra het kan, maar wij hebben internet niet in de hand.”

Volgens Hoen is het ‘geen wondermiddel’. Een Amber Alert is ook wel ­eens uitgestuurd terwijl het vermiste kind al overleden bleek te zijn. “Maar waar het om gaat, is de kans het kind terug te vinden te maximaliseren. Daarvoor gebruiken we het grote goed van de burgerparticipatie.”