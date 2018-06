Het aantal huisuitzettingen daalt, maar de problemen blijven

Vorig jaar werden 3700 huishoudens uit hun sociale huurwoning gezet. Meestal ging het om alleenstaanden. In 10 procent van de gevallen ging het om een eenoudergezin of koppel met kinderen, blijkt uit een enquête onder 179 woningcorporaties door koepelorganisatie Aedes.

Het aantal huisuitzettingen daalt al enige jaren op rij. Vorig jaar lag het aantal bijna een kwart lager dan in 2016. De groepen in de samenleving die het betreft veranderen wel. Vaker dan in 2016 ging het vorig jaar om jongeren tot 30 jaar, en om alleenstaanden tot 60 jaar. Meestal hadden de verwijderde bewoners een huursom van meer dan 711 euro per maand. Ze hadden daardoor geen recht meer op huurtoeslag.

Ook ging het vaker dan voorheen om mensen met psychische problemen. Door bezuinigingen in de zorg komen mensen die eerder in een ggz-instelling zouden zijn opgenomen, in een sociale huurwoning terecht. Zonder de juiste begeleiding raken zij vaker in de knel. Uiteindelijk verliezen ze door schulden het dak boven hun hoofd.

Huur is vaak de laatste rekening die mensen niet meer kunnen betalen. De schulden zijn dan al hoog opgelopen. Medewerkers van woningcorporaties brengen daarom vaker zelf een huisbezoek, of ze bellen om te horen wat er aan de hand is.

Aedes-voorzitter Marnix Norder is blij dat het aantal huisuitzettingen weer is gedaald, maar iedere keer dat het gebeurt is er één teveel. Vaak zit er een verdrietig maatschappelijk verhaal achter, zegt hij. Na een huisuitzetting komen mensen vaak bij familie of vrienden op de bank terecht. Dat lost de problemen niet op.

Obstakels

Vandaag debatteert de Tweede Kamer opnieuw over armoede en mensen met schulden. Naar schatting hebben 1,4 miljoen Nederlanders problematische schulden, of lopen het risico die te krijgen. Staatssecretaris Tamara van Ark van sociale zaken stelde daarom vorige maand een actieplan op met veertig maatregelen om dit aan te pakken. Daarnaast wordt de komende drie jaar 80 miljoen euro extra vrijgemaakt.

Maar volgens Aedes is de rijksoverheid zelf al jaren één van de grootste obstakels in het oplossen van het armoedeprobleem. Het Rijk is juist de schuldeiser die veel mensen in de problemen brengt, zegt Norder. De overheid past forse verhogingen toe als boetes niet worden betaald, stuurt incassobureaus op mensen af en is weinig bereid tot een oplossing te komen, aldus Norder. Daarmee is het juist de rijksoverheid die de samenleving met de kosten opzadelt.

Gemeenten werken wel actief met de corporaties samen. Daar kan het Rijk een voorbeeld aan nemen, zegt Norder, zodat het aantal huisuitzettingen verder daalt. Een andere oplossing volgens Aedes zou zijn om huur rechtstreeks in te houden van de uitkering, zodat mensen het dak boven hun hoofd in ieder geval niet verliezen. Of de huurtoeslag kan direct aan de verhuurder worden betaald. Daarnaast willen woningcorporaties graag verplicht budgetbeheer voor huurders die hun financiën zelf niet op orde krijgen.