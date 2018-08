Herexamens verpesten de vakantie voor leerlingen van VMBO Maastricht

Mijn herexamen is in de eerste week van mijn nieuwe opleiding in Eindhoven. Ik mag gewoon beginnen, ze gaan ervan uit dat ik het ga redden. Dat was wel een opluchting. Ik dacht eerst dat het moeilijk zou worden, omdat ik dan nog geen diploma heb. Als ik geslaagd ben ga ik geen feest geven. Maar in mijn hoofd wel. Dan ga ik eindelijk ontspannen."

Ik moet maatschappijkunde over doen, en ik moet een voldoende halen. Eigenlijk ben ik daar wel zenuwachtig over. Maar ik heb zo veel druk gevoeld deze vakantie, dat dit er ook wel bij kan.

"Ik heb niet echt iets gedaan deze zomer. Gewoon een beetje uitgerust, gezwommen en een dagje naar Amsterdam. En ik heb me voorbereid op de komende weken, op leren en toetsen maken. Soms vergat ik al het gedoe wel een beetje. Maar dan vroeg iemand ernaar en dacht ik er weer aan. Omdat het voor mij vakantie was heb ik niet echt geleerd. Ik ga al naar zomerschool, ik geef dat stukje van de vakantie al op.

'Ik ben heel zenuwachtig'

Jamila (16) Basisberoepsgerichte leerweg

"We zouden eigenlijk op vakantie gaan, maar dat kon niet vanwege school. Ik heb wel leuke dingen kunnen doen, naar terrasjes en naar buiten, maar school zat wel in mijn achterhoofd. En ik ben veel aan het werk, gelukkig kan ik nog geld verdienen. Ik moet Nederlands en maatschappijleer maken, maar ik heb geen idee wanneer ik naar de zomerschool kan. Ik vond het rooster heel onduidelijk. Ik wil wel graag, want dan ben ik goed voorbereid.

Ik wil de mbo-opleiding Verkoper gaan doen. Ik heb een brief gekregen dat ik alleen kan beginnen als ik mijn toetsen goed heb afgerond. Ze zeiden dat ik beter geen boeken kan bestellen, want stel je voor dat ik de toetsen niet haal. Dat de toetsen botsen met mijn vervolgopleiding is heel erg vervelend.

Ik ben heel zenuwachtig. Als ik de toetsen niet haal, moet ik het hele jaar overdoen. Er staat wel veel druk op mij, daar heb ik nog niet echt een plekje voor gevonden."