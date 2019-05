Helpt natuurkunde je ook in het dagelijks leven?

Daan!

Ken je dat, dat je de trein wilt halen? Je komt aanfietsen, snel je fiets op slot maar je slot raakt een spaak! Je moet je achterwiel dus iets draaien. Dat doe je, op slot, paar seconden verspeeld – precies de trein gemist.

Grofweg zou ik verwachten dat ik 1 op de 20 keer een spaak raak met mijn fietsslot. Maar het gebeurt me veel vaker

Dan kun je denken: moet je eerder van huis weggaan. Ik denk dan: hoe groot is eigenlijk de kans dat je een spaak raakt als je je fiets op slot zet? Nu had ik toevallig een geodriehoek in mijn tas, en ik moest toch op de volgende trein wachten, dus ik begon te meten. De afstand van de wielas tot het punt waar het slot de spaak raakt is 29 centimeter. Dat is dus de straal van de cirkel. De omtrek van een cirkel is uit te rekenen als diameter x pi. De diameter is twee keer de straal, dus de omtrek ter hoogte van het slot is 58 x pi is 182,2 cm.

Dan tellen hoeveel spaken er zijn: 40. Een spaak is 2 mm dik, dus dat is 80 mm = 8 cm van de cirkelomtrek waar zich een spaak bevindt. Oh, en je kunt ook nog het ventiel raken met het slot, precies op het breedste stuk, 1 cm, dus de totale lengte die je raken kunt is 9 centimeter.

Grofweg zou ik dus verwachten dat ik 1 op de 20 keer een spaak raak. Maar het gebeurt me veel vaker. Hoe zit dat? Wacht eens: het slot dat ik gebruik, heeft een dikte van 7 mm. Als een (deel van de) spaak ergens voor die 7 mm zit, kan hij niet op slot. Ik schat even dat minimaal een halve millimeter van de spaak voor het slot moet zitten, voor het blokkeert. Dat betekent dat elke spaak 8 mm aflegt waarin het slot niet dicht kan. Dat gebeurt 40 keer: 32 cm dus. Tel daarbij 1,6 cm voor het ventiel dat langs het slot moet, en er is 33,6 cm van die 182,2 waar het slot blokkeert; in 18 procent van de gevallen.

De volgende trein was inmiddels ook weg, dat begrijp je. Gebruik jij wel eens natuurkundekennis voor heel alledaagse zaken?