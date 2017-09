Help! Moeder wil dat ik haar euthanasieverklaring opstel

De lezer heeft een moeder op hoge leeftijd. Het gaat prima met haar, maar onlangs liet ze zich toch ontvallen dat ze het tijd vond om een euthanasieverklaring op te stellen. Want sommige dingen, zoals totaal afhankelijk zijn, dat wil ze niet meer meemaken. Of hij dat document wou maken.

Lees verder na de advertentie

Voor kinderen is het op de eerste plaats belangrijk om een open gesprek te voeren over wat hun ouders willen als hun gezondheid gaat veranderen Jaap Schuurmans, huisarts

Wat moet hij doen, vraagt de zoon zich af. Hij kan zelf een document opstellen, er zijn op internet ook modelverklaringen te vinden. Jaap Schuurmans is huisarts in het Gelderse Groesbeek en hij publiceert over communicatie en zorg, ook bij oudere patiënten. "Voor kinderen is het op de eerste plaats belangrijk om een open gesprek te voeren over wat hun ouders willen als hun gezondheid gaat veranderen. Want mochten ouders niet meer wilsbekwaam geacht worden, of kunnen ze zelf niet meer duidelijk communiceren, dan zullen artsen toch vragen aan kinderen als wettelijke vertegenwoordiger: wat had je vader of moeder in deze situatie gewild?"

Voortschrijdende dementie, of een hersenbloeding, moeten artsen dan nog doorgaan met een behandeling gericht op genezing, of is het genoeg om de oudere zonder lijden rustig te laten sterven? Het zijn scenario's die je niet zomaar even aanroert, maar het is wel goed ze aan te roeren.

Een euthanasieverklaring, of een 'wilsverklaring' zoals het vaak wordt genoemd, is niet zaligmakend, waarschuwt Schuurmans. "Mensen denken nogal eens dat je daarmee de regie in eigen handen houdt. Maar dat is een illusie. Het is hoogstens een aanzet voor het gesprek. En bedenk dat er veel situaties kunnen ontstaan die je helemaal niet hebt voorzien in zo'n verklaring. Ik vind eigenlijk die term 'wilsverklaring' verkeerd, je kunt je wil zo niet even vastleggen. Ik denk dat het goed is om dingen vast te leggen. Maar dat is geen verklaring voor euthanasie, dat is een document waarin je het gesprek vastlegt. Geen wilsverklaring, maar een 'waardenverklaring'."