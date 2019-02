Help, een goede vriendin wil in mijn straat komen wonen

Een goede vriendin wil met haar gezin ruimer gaan wonen en wil nu proberen haar flat in te ruilen voor een huurwoning bij mij in de straat (lekker rustige wijk, vlak bij het park). Ze zou dan een paar huizen verderop komen te wonen. Ik zie dit helemaal niet zitten. Ik ben bang dat onze vriendschap in het geding komt en ik heb behoefte aan privacy. Het is niet zeker of ze voor het huis in aanmerking komt. Wat nu te doen? Kan ik haar verbieden om hier te komen wonen? Ik ben hier erg overstuur van.

Beste Niet in mijn straat,

Nee, u kunt uw vriendin niet verbieden om bij u in de straat of in uw buurt te komen wonen. Mensen bepalen zelf waar ze willen wonen. Het is nog niet zeker of ze dat huis krijgt, misschien gaat haar plan wel niet door. Als ze er wel komt te wonen, hoeft u zich geen zorgen te maken over verlies van privacy. Zij zit in haar huis, u zit in uw huis. Binnen de kortste keren bent u gewend aan haar aanwezigheid in de buurt en is ze gewoon een van de vele buren die u buiten tegenkomt. U kunt de vriendschap met haar in stand houden, zoals die was. U hoeft niet ineens intensiever met haar om te gaan omdat ze in dezelfde straat woont.

Eerder gestelde vragen aan Beatrijs zijn terug te lezen in het dossier ‘Moderne Manieren’.