Help, de Zeeuwse huisarts sterft uit

In de meeste Zeeuwse dorpen kennen de mensen elkaar nog echt. Zoveel is Victor Heukels na vier jaar als huisarts in Heinkenszand wel duidelijk. Nog belangrijker: ze helpen elkaar ook. Als een schoonmaakster merkt dat de oudere vrouw bij wie ze wekelijks poets, aan het vereenzamen is, schakelt ze Heukels in. Of hij eens bij haar langs wil gaan, anders dreigt het verkeerd te lopen.

Het is de charme van het Zeeuwse platteland. Komende vanuit Amsterdam, streek Heukels in 2013 na twee jaar waarnemerschap definitief neer in Heinkenszand. Als 40-jarige behoort hij tot de jongere huisartsen op Zuid-Beveland. Bijna zes op de tien collega's zijn hier ouder dan 57 jaar. Zij gaan binnen afzienbare tijd met pensioen. Opvolgers zijn er slechts mondjesmaat, reden voor de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie om een campagne te beginnen.

"In de Randstad staan jonge huisartsen te dringen", zegt Victor Heukels. "Hier kunnen ze makkelijk een praktijk van hun voorkeur overnemen."

Apotheek Zelf is hij gevestigd in een klein, lichtblauw pand aan de rand van het 5500 inwoners tellende dorp. In Heinkenszand geen gezondheidscentrum met alles erop en eraan. "We bieden hier wel extra diensten aan, zoals bloedprikken, hartfilmpjes en longfunctietesten. De afstand naar ziekenhuizen is vanuit de meeste dorpen groot. Om kwetsbare ouderen te ontlasten, proberen we de zorg dichtbij te houden. Voor de meest gangbare zaken kunnen ze hier nog met de rollator naar de dokter wandelen." Heukels leidt een zogenoemde apotheekhoudende praktijk. Die is te vinden in elk dorp dat niet binnen een straal van 4,5 kilometer een apotheek heeft. In Zeeland zijn dat er veel. Voor sommige dorpen betekent deze constructie zelfs de redding van de huisarts, zegt Heukels. "De gemeenschap is dan eigenlijk te klein. Maar omdat er een apotheek moet zijn, blijft ook de huisarts behouden."

Hotspot Heukels vindt de combinatie interessant, al vergt ze veel administratie. Die doet zijn vrouw. Op jonge huisartsen die géén partner hebben om bij te springen heeft de combinatie van praktijk en apotheek echter een afschrikkende werking. En over die partners: willen hoogopgeleide mannen of vrouwen van artsen er passend werk vinden dan kan dat een probleem opleveren. Zeeland staat niet bekend als hot-spot voor universitair geschoold personeel. 'Hier zijn nog sterke familiebanden. Soms heb ik vier generaties binnen mijn praktijk.' En toch, zegt Heukels, is het er gewoon heel fijn. "Ik spreek nog oude studievrienden die in de Randstad of 't Gooi blijven werken. Als ik een balletje opgooi, zien ze Zeeland vooral als vakantieregio. Maar met Antwerpen en Gent hebben we bruisende steden in de buurt, in Middelburg is ook veel te doen. Je kunt hier uitstekend sporten. Zelf ben ik een enthousiast roeier. Die sport blijven beoefenen, was een belangrijke voorwaarde voor mij bij de keus hierheen te gaan."

Vertrouwen Bovenal bevalt het werk hem prima. Medische zorg mag overal hetzelfde lijken, het maakt nogal een verschil hoe patiënten in elkaar steken. "Hier zijn nog sterke familiebanden. Soms heb ik vier generaties binnen mijn praktijk, ik ken de achtergronden van iedereen. Bij psychosociale problemen helpt het als ik weet wat er thuis allemaal speelt. Ons vak komt hier heel goed tot zijn recht. Een buitenstaander moet het vertrouwen van de Zeeuwen winnen. Als dat eenmaal is gelukt, zijn het prettige mensen om mee te werken. "En Zeeuwen komen alleen bij de huisarts als het echt nodig is."

