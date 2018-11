Help! De pil is op, wat nu?

Een lezeres slikt al jaren de pil met dezelfde vanzelfsprekendheid als ze haar ontbijt eet. Maar als ze een nieuwe lading bij de apotheek wil halen, krijgt ze te horen dat het anticonceptiemiddel al tijden schaars is. En steeds schaarser wordt. Ze moet maar even een stopweekje inplannen, zegt de apotheker, of het ziekenhuis bellen of de pil daar nog is, of desnoods een prikpil of spiraal overwegen.

Goed bedoeld allemaal, maar de lezeres blijft achter met honderd vragen. Het is onduidelijk hoe lang de pil niet geleverd kan worden. Moet ze halsoverkop overstappen op een ander middel? Of kan ze ook een andere pil slikken? Ze besluit in haar eigen netwerk op zoek te gaan naar vriendinnen die een pil met dezelfde twee hormonen slikken. Dat lukt uiteindelijk.

Ze vraagt zich af hoe ze hierna verder moet. “Pillen met elkaar ruilen zou ik sterk afraden”, zegt Ineke van der Vlugt, programmamanager anticonceptie en abortus bij Rutgers. “Ik snap dat dit gebeurt, maar vrouwen moeten heel goed controleren of die dezelfde samenstelling hebben als hun eigen pil.”

Verschillende soorten hormonen kunnen verschillende bijwerkingen hebben. Niet iedere vrouw reageert hier hetzelfde op, dus dat kan ongunstig uitpakken. Daarnaast zijn er strips waar de dosering van hormonen per week in de cyclus verschilt: je kunt dus niet zomaar halverwege een andere strip beginnen. Van der Vlugt voorziet moeilijkheden omdat sommige vrouwen gebonden zijn aan een bepaalde pil. Die slikken zij niet alleen omdat zij niet zwanger willen worden, maar ook omdat zij heftige bloedingen hebben of migraine. Pillen met een andere samenstelling hormonen helpen daar wellicht niet tegen.

Het is noodzaak, meent Van der Vlugt, om te speuren naar precies dezelfde pil: misschien bij een andere apotheek of het ziekenhuis, of desnoods bij vriendinnen: maar dan wel een hele strip. Ze maakt zich zorgen over het pillentekort. “Het gaat hier om toegang tot anticonceptie, dat recht wordt nu bedreigd.” Als de pil echt niet meer te krijgen is, raadt zij vrouwen aan om tijdelijk een condoom te gebruiken, zeker als ze tevreden zijn over de pil en er niet vanaf willen. Anders kunnen zij zoeken naar een andere methode. “Als dat niet de voorkeur heeft dan is het andere advies geen seks te hebben, maar dat is niet voor iedereen een gemakkelijk advies.”

Wie een andere manier van anticonceptie overweegt, kan voor een weloverwogen keuze terecht op de onafhankelijke website www.keuzehulpanticonceptie.nl, ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam, of anticonceptievoorjou.nl. Daar staat onder andere hoe goed de verschillende middelen je beschermen tegen zwangerschap.

Claudia van der Heijde, UvA-onderzoeker en samensteller van de keuzehulp, ziet de pillencrisis als kans voor vrouwen hun anticonceptiekeus te heroverwegen. “Jonge vrouwen gebruiken vaak automatisch wat hun vriendinnen of moeder gebruiken. Andere middelen zijn misschien geschikter voor ze.”

Waarom zou je elke dag een pil slikken als je een keer per jaar seks hebt?, vraagt ze zich af. Kijk welke andere vorm van anticonceptie bij je past en bespreek die met je arts, is haar devies. Ook zij vindt het geen goed idee als vrouwen ‘op hun eigen houtje aanklooien’ met verschillende pillen.

De productie van pillen komt wereldwijd weer op gang, maar die gaan niet direct naar Nederland, omdat zorgverzekeraars hier alleen de goedkoopste varianten inkopen. Het is onduidelijk wanneer het tekort is opgelost.

