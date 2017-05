Helft van huisartsen ervaart druk om euthanasie uit te voeren

Dat staat in het derde evaluatierapport van de euthanasiewet, dat vandaag werd gepubliceerd. Bijna de helft van de huisartsen ervaart een druk uit de samenleving om euthanasie uit te voeren.

De opmars van euthanasie, al gaande sinds invoering van de wet vijftien jaar geleden, gaat gestaag door. Waar in 2010 nog bij 2,8 procent van alle overledenen euthanasie de doodsoorzaak was, steeg dat in 2015 tot 4,5 procent.

Eigenlijk weten we niet wat de reden is van de eu­tha­na­sie­groei, constateren de hoogleraren.

Het is goed mogelijk dat mensen steeds vaker over hun eigen lot willen beschikken. Maar het kan ook zijn dat mensen druk voelen uit hun familie of van anderen om voor euthanasie te kiezen. Eigenlijk weten we niet wat de reden is van de euthanasiegroei, constateren de hoogleraren die het rapport schreven. Ze raden het kabinet aan nader onderzoek te doen naar de motieven van mensen die kiezen voor euthanasie.

Waarschuwing De experts vellen geen rechtstreeks oordeel over het huidige kabinetsplan om voor mensen die hun leven voltooid achten terwijl ze geen lichamelijke klachten hebben, een alternatieve route naar de dood aan te bieden. Wel waarschuwen ze ervoor dat deze tweede weg mogelijk de huidige euthanasiepraktijk uitholt. Mensen voor wie euthanasie niet zorgvuldig mogelijk is, zouden zich immers op het alternatief kunnen richten. Uit het evaluatierapport blijkt ook dat een grote meerderheid van de artsen euthanasie bij vergevorderde dementie afwijst. In dat geval is immers niet meer vast te stellen of de persoon in kwestie ondraaglijk en uitzichtloos lijdt – een van de belangrijkste eisen voor euthanasie. Burgers blijken behoorlijk goed op de hoogte van de mogelijkheden die de euthanasiewet biedt. Wel denken veel mensen nog dat iemands naasten mogen (mee)beslissen.

