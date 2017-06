Helft scholen alweer gestopt met iPad-onderwijs

Naast gepeperde rekeningen zou De Hond ook wel erg dwingend opleggen hoe zij hun school moeten organiseren. Dat blijkt uit een rondgang van de Volkskrant langs 46 scholen die de afgelopen jaren overstapten op iPad-onderwijs of hier serieus over hebben nagedacht. 25 van deze scholen zijn ermee gestopt.

Drie jaar geleden begonnen de eerste Steve Jobsscholen in ons land. In de oprichtingsfase voorspelde De Hond dat er in 2016 'honderd of tweehonderd' Steve Jobsscholen zouden werken volgens de methode van Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT). Maar momenteel zijn er slechts veertien scholen die meedoen. Wel zijn er nog een zevental iPadscholen in oprichting, die komend schooljaar willen beginnen met de lesmethode.

Eind vorig jaar bleek uit een rondgang van het Onderwijsblad, een publicatie van vakbond Aob, ook al dat het minder goed ging. Destijds waren er vier van de 25 scholen gestopt, acht van de vijftien scholen van het eerste uur gaven aan niet te weten of ze wel door wilden.

Maandbedrag 9 euro Veel van de ondervraagde scholen noemen de hoge kosten die De Honds bedrijf sCoolsuite na de opstartfase in de rekening begon te brengen voor de benodigde software als belangrijkste reden; deelnemende scholen betalen een maandbedrag van 9 euro per kind. Daar komen de kosten voor cursussen om met de iPad te kunnen werken nog bij. Een training voor een docent kost zo’n 4000 euro. Daarnaast geven de stoppende iPadscholen aan dat zij ontevreden zijn over de onderwijsmethode. Donderdag werd al bekend dat de Rotterdamse basisschool De Vierambacht na één schooljaar stopt met het iPadonderwijs. De tegenvallende toetsresultaten zijn de directe aanleiding om te stoppen. De school gaat terug naar de klassikale manier van lesgeven. “Het bleek toch lastig dat een docent zijn groep niet de hele tijd zag", zegt woordvoerder Dorieke Hammink van de stichting Boor, waar de school onder valt, op de site van de Algemene Onderwijsbond. (Tekst loopt door onder foto) Initiatiefnemer Maurice de Hond in 2013 bij de start van O4NT-onderwijs met leerlingen op de Master Steve Jobs School in Sneek tijdens de eerste schooldag. In 2013 startten 12 scholen in Nederland met Onderwijs voor een Nieuwe Tijd. © ANP Bij het O4NT-onderwijs zitten kinderen niet meer met hun leeftijdsgenoten de hele dag in dezelfde klas. Leerlingen moeten zich via de iPad inschrijven voor workshops en komen dan op niveau bij elkaar te zitten, waardoor de samenstelling van de groepen voortdurend verschilt. Bij De Vierambacht werden door logistieke problemen ook instructies gemist door leerlingen. Het invoeren van een nieuwe aanpak kost nu eenmaal veel geld. Alle investeringen in trainingen en software moeten natuurlijk wel worden betaald Maurice de Hond

Gestructureerde aanpak In de Volkskrant verdedigt Maurice de Hond zich tegen de kritiek. “Het invoeren van een nieuwe aanpak kost nu eenmaal veel geld. Alle investeringen in trainingen en software moeten natuurlijk wel worden betaald”, aldus De Hond. Hij erkent dat er de eerste anderhalf jaar problemen waren met de invoering. “Wij zeiden: hier zijn de componenten, ga lekker bij elkaar zitten en maak er een school van. Dit bleek niet te werken”, zegt De Hond, die daarna veel meer is gaan sturen. “Na die eerste periode ben ik ervan overtuigd geraakt dat O4NT alleen kan werken met een zeer gestructureerde aanpak. Maar in het basisonderwijs, zeker in Nederland, merk je dat scholen vaak niet gewend zijn om volgens zo’n strak model te werken. Dit roept, soms in combinatie met de kosten, bij sommige directeuren en docenten inderdaad weerstand op.” Lees ook: Op school is de iPad dus géén speelgoed en Hoe leren we het beste? De naam van de iPadscholen is ontleend aan de inmiddels overleden Apple-oprichter Steve Jobs, hier in 2007. © afp

