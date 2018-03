Heerlijk, weer eens een middagje onder de mensen tijdens NLdoet

Buitenlucht. Zo af en toe proeft de 86-jarige heer Mein er weleens wat van. Maar erg vaak komt hij de deur niet meer uit. De Bredanaar dementeert, de straat boezemt angst in.

Maar vandaag is alles anders. In verzorgingshuis De Leystroom zit hij lachend aan een tafel. Buurtbewoonster Ellen van Dinther heeft hem thuis opgehaald, samen zijn ze hierheen gereden. Ze keuvelen wat, en regelmatig komt er een schaal met lekkers langs. "Het is fijn om weer eens tussen de mensen te komen", vindt meneer Mein nadat hij zich een Brabants worstebroodje heeft laten smaken.

Het plaatje ontroert. De jaarlijkse vrijwilligersactie NLdoet maakt mensen blij. Vrijdag en vandaag steken 300.000 tot 400.000 Nederlanders de handen uit de mouwen voor de samenleving. De Leystroom heeft voor een high tea twintig mensen uit de wijk uitgenodigd die min of meer in isolement leven. Ze zijn gekoppeld aan even zoveel vrijwilligers die zich via de site van NLdoet hebben aangemeld en studenten van de opleiding Social Work van de hogeschool Avans.

Mevrouw zegt net dat ze het zo fijn vindt om er even tussenuit te zijn. Zelf vind ik het ook een leuke middag Jolijn van Oers, student

Een van de studenten is Jolijn van Oers. De oudere vrouw die zij begeleidt, heeft zichtbaar plezier in het contact en deelt zo'n beetje haar hele levensverhaal. "Mevrouw zegt net dat ze het zo fijn vindt om er even tussenuit te zijn. Zelf vind ik het ook een leuke middag. Het is mooi om deze mensen in het zonnetje te zetten. Mensen van mijn leeftijd zijn vaak minder betrokken. Ik vind het belangrijk om iets terug te doen voor de maatschappij. Met onze opleiding hebben we eerder dit jaar al eens bewoners van De Leystroom meegenomen naar het reptielenhuis hier in Breda. Dat was ook heel leuk."

© Merlin Daleman

De meeste mensen hebben geen flauw idee wat een high tea is, maar wat geeft het? De hapjes zijn lekker, de muziek herkenbaar.

Ouderen van wie het kortetermijngeheugen grote gaten vertoont, zingen elk woord mee van de liedjes van toen. 'Ik heb je voor het eerst ontmoet, daar bij de waterkant', roept zoete herinneringen op. Net als de klok van Arnemuiden en het kleine café aan de haven.

Tijdens de onvermijdelijke Vogeltjesdans gaan zowaar enkele voetjes van de vloer. Niet bij de dames D'Arsie en Braat, want zij zijn zo druk met elkaar in gesprek dat ze geen tijd hebben.

Ik zie deze mensen alleen in hun thuissituatie, maar vandaag zijn ze zo anders. Heel bijzonder. Marcha Boeren, thuiszorgmedewerker

"Ik ben nog nooit bij zo'n middag geweest", zegt eerstgenoemde verrukt. "En deze mevrouw heb ik nooit eerder gezien, maar we hebben het heel gezellig samen." Thuiszorgmedewerkster Marcha Boeren glundert. "Ik zie deze mensen alleen in hun thuissituatie, maar vandaag zijn ze zo anders. Heel bijzonder."

© Merlin Daleman