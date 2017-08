Heeft de herenfiets zijn beste tijd gehad?

De herenfiets is niet alleen achterhaald, hij is ook minder veilig, stelt Veilig Verkeer Nederland (VVN). Bij een valpartij met een herenfiets raakt het hoofd eerder de grond dan bijvoorbeeld de schouder of heup, zo bleek eerder dit jaar uit onderzoek met crashtests van het Zweedse onderzoeksinstituut VTI, omdat de bestuurder van een herenfiets meer voorovergebogen op de fiets zit.

Fietsersbond: 'Beide modellen hebben voor- en nadelen'

Als je wat ouder bent, is het lastiger om je been over een zadel heen te zwaaien

De Fietsersbond vindt de oproep van VVN een beetje overdreven. Het is vooral belangrijk dat je kiest voor een model waar je je prettig bij voelt, zegt woordvoerder Douwtje de Vries. De fiets met stang is in de negentiende eeuw ontworpen omdat mannen sterker en zwaarder zijn en harder trappen, zegt De Vries, waardoor ze een steviger soort fiets nodig hadden.

Tegenwoordig is er qua stevigheid inderdaad weinig verschil meer tussen mannen- en vrouwenmodellen, maar dat betekent niet dat de herenfiets meteen het veld moet ruimen. "Als je zwaar beladen bent, kan het prettig zijn om juist wél te kiezen voor een fiets met stang. Maar als je wat ouder bent, is het lastiger om je been over een zadel heen te zwaaien. Mensen kunnen dat prima zelf inschatten."