Hebben mannen last van aanstelleritus, of zeuren ze terecht als ze ziekjes zijn?

Rond elf uur op een donderdagochtend ziet de dochter des huizes een man in bed liggen in de ouderlijke slaapkamer. Naast hem een warmwaterkruik, een mok met lauw geworden thee en een batterij aan gort gesnoten papieren zakdoeken.

Het is haar vader.

“O, je bent ziek”, stelt ze vast.

Een juiste analyse. Dochter beseft heel goed dat op een dag en tijdstip als dit haar vader normaal gesproken elders verkeert. Dan is hij op zijn werk. Centjes verdienen voor zijn gezin. Elke dag. Meestal. Eerlijk is eerlijk: ook echtgenote draagt een flinke steen bij aan het gezinsinkomen. En onmisbaar is niemand. Niettemin: ik voel me nogal uit het lood geslagen, belabberd en niemand tot nut. Dit moet vooral niet te lang duren, ik wil weer aan de slag.

“Nee, hij is niet ziek, het is een zware verkoudheid”, corrigeert haar moeder terwijl ze de slaapkamer binnenloopt.

Ik wil een zucht slaken maar weet me te vermannen. Elke zucht zou nu verkeerd worden uitgelegd. En ook maar even niet vragen of echtgenote een nieuwe kruik wil maken en een kopje thee wil brengen.

Hoofdrol

Husband bashing. Soms is het beter je pantser te gebruiken om je te verweren. Dat subtiele klapjes uitdelen aan mannen door vrouwelijke partners is me vaker opgevallen, niet alleen hier en nu. In mijn werk weet ik me al flink wat jaren omringd door meer vrouwen dan mannen. En dan hoor ik geregeld een van hen met de nodige irritatie in de stem het raadselachtige fenomeen man ter sprake brengen. “Wat ik laatst toch weer had...” En dan volgt een anekdote waarin vriend of man de hoofdrol speelt en kennelijk iets onnavolgbaars heeft gedaan. Of vaker nog: op onnavolgbare manier iets heeft nagelaten. De andere vrouwen vallen in en laten begripvolle woorden vallen. En vervolgens gaan hun blikken mijn kant op. Kennelijk in de verwachting dat ik tekst en uitleg wil geven over het verschijnsel man.

Daar zit ik dan. Als een deskundige bioloog die de duistere gedragingen van een exotisch dier nader gaat duiden. Nee, ik ben de gespikkelde grotsalamander zelf waar ineens de zaklamp op wordt gezet.

“Eh...”

Soms gaat het dan ook over hoe mannen zijn als ze ziek zijn. Dat ze zich zo beklagenswaardig gedragen, dat ze zuchten en zo. De blikken gaan van de een naar de ander en dan rollen de ogen omhoog: watjes zijn het die mannen, als ze ziek, semiziek of pseudoziek zijn. De salamander probeert zich stil te houden, maar snapt dat van hem wordt verwacht zich persoonlijk uit te spreken. De vraag is of hij ook zo zielig en meelijwekkend aanstellerig is. Volgens hemzelf niet, maar echtgenote geeft daarover andere signalen aan hem af.

Waar hebben wij mannen die framing aan te danken? Behoorlijk aangezet en uitvergroot als je het mij vraagt. Ziek is ziek en misschien maak ik weleens geluid als ik in bed lig. Maar is dat zuchten, is dat kreunen? Ik waag het te betwijfelen. Volgens mij vooral op te vatten als tekenen van frustratie: hier lig ik, in potentie enorm viriel maar door een hinderlijk virus moet ik nu mijn geweldige bijdrage aan de vooruitgang van de mensheid kortstondig staken.

© getty

In december, nog voor de griepepidemie uitbrak, gloorde er hoop rond de negatieve beeldvorming rond mannen die ziek zijn. Dat de man aan aanstelleritis zou lijden, bleek niet waar te zijn, toonde wetenschappelijk onderzoek aan. Mannen zouden echt zieker worden van verkoudheid- en griepvirussen.