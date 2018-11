Hebben kinderen recht op wifi?

De mededeling van ouders dat de wifi de deur uitgaat, leidt tot enorme ruzie met de puberkinderen van 13 en 15 jaar. “We hebben er goed over nagedacht”, vertelt moeder. “Het gebruik van internet slurpt naar onze mening veel te veel tijd op en we maken ons grote zorgen over de gevaarlijke straling van wifi-netwerken. Ik vind dat wij als ouders kunnen bepalen wat goed of slecht is, maar de kinderen vinden dat ze recht hebben op wifi. We komen er niet uit en de sfeer in huis is om te snijden.”

Lees verder na de advertentie

Een rigoureuze beslissing, vindt Peter Nikken, lector Jeugd en Media bij de Hogeschool Windesheim. “Het is vergelijkbaar met het besluit om de elektriciteit in je huis af te sluiten. Het kan wel, maar het is echt niet meer van deze tijd. Internet hoort erbij in onze samenleving. Ik vraag me af hoe deze ouders bijvoorbeeld hun belastingaangifte regelen zonder internet.”

Kinderrechten Er zijn zeker goede argumenten voor de kinderen om internettoegang tot een recht te verheffen. Schoolroosters, huiswerk, cijferlijsten: vrijwel alles wordt online gedeeld. In het kinderrechtenverdrag staat dat elk kind recht heeft op een levensstandaard die toereikend is voor zijn lichamelijke, geestelijke, intellectuele, morele en maatschappelijke ontwikkeling. Kinderen hebben internet niet alleen nodig voor schoolgerelateerde opdrachten. “Het sociale leven van pubers speelt zich voor een groot deel online af”, zegt kindertherapeut en media-­pedagoog Frederique Olland. “Wij lazen vroeger de Hitkrant of Popfoto en belden uren met onze vriendinnen, jongeren van nu volgen hun helden op Instagram en hebben contact via Snapchat.” Kinderen hebben internet niet alleen nodig voor school­ge­re­la­teer­de opdrachten Olland noemt de opvoedkundige houding van deze ouders autoritair. “Vooral met pubers is het zinvoller om zaken met elkaar te bediscussiëren. Ik zou het gezin aanraden om samen aan tafel te gaan zitten en echt te luisteren naar elkaars argumenten. Ze kunnen elkaar vast en zeker tegemoetkomen.” Het gezondheidsargument is lastig. “Er is geen duidelijkheid of de elektromagnetische straling van wifi schadelijk is”, zegt Nikken. “De gezondheidsraad is er nog niet uit. Maar alleen je eigen wifi-netwerk opzeggen heeft weinig zin. Kijk maar eens naar hoeveel netwerken je computer in de buurt oppakt of hoeveel straling er van andere apparaten in je huis komt.” Deze ouders zouden ook een wifi-­timer kunnen overwegen. Olland: “Zodra je de wifi via de timer uitschakelt, is er geen straling meer. Daarnaast kun je er de schermtijd van de kinderen mee beperken, zonder dat je hen direct isoleert van de buitenwereld.” Andere voorzorgsmaatregelen: niet te lang in de buurt van de router zitten, je telefoon niet naast je bed leggen. Of neem een internetverbinding met kabel. Ouders die de internetaansluiting helemaal de deur uit doen, komt Olland niet vaak tegen in haar praktijk. “Ik zie wel vaak dat ouders worstelen en zich ergeren aan het onlinegedrag van de kinderen. Ze hebben het gevoel dat het hele leven van hun kind draait om een beeldscherm, maar weten niet goed hoe ze hier paal en perk aan moeten stellen.” Bezorgdheid over langdurig mediagebruik is volgens Nikken een van de grootste opvoedkwesties van deze tijd. Pubers die urenlang op de bank liggen met een tablet, te weinig tijd nemen voor hun huiswerk, ’s nachts met de telefoon in bed liggen en amper nog sporten of bewegen, dat klinkt niet als een gezonde ontwikkeling. “Het gaat om de balans natuurlijk. Pubers tussen de 12 en 16 jaar zijn relatief gezien het vaakst online”, zegt Nikken. “Naarmate ze wat ouder worden, neemt het gebruik af.”

Drie uur per dag Maar wat is een goede balans? Wanneer moet je je als ouder zorgen maken en wanneer valt het internetgebruik nog onder normaal gedrag? Voor kinderen ouder dan twaalf jaar kun je als richtlijn ongeveer drie uur per dag aanhouden. Olland: “Voor iedereen is die balans anders. Praat erover en vraag je pubers wat voor hen belangrijk is. Realiseer je dat na twee uur informatie zoeken voor een werkstuk een paar potjes Fortnite een heerlijke afwisseling is. “Maar vertel ook wat jij als ouder belangrijk vindt, bijvoorbeeld aan tafel eten zonder afleiding van telefoons of dat je je zorgen maakt over de straling.” Wissel argumenten uit, toon begrip en maak samen afspraken. “Dat werkt echt beter dan je kinderen simpelweg een verbod opleggen, waardoor ze misschien voortaan naar vrienden gaan om daar hun onlineleven verder te leiden.” Meer Opvoedvragen? Zie ons dossier op trouw.nl/opvoedvraag.

Lees ook: