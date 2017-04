Hanoi heeft genoeg van de rotzooi van halfnaakte toeristen

De eeuwenoude straten van Hanoi liggen er bij zoals altijd. Vietnamezen zitten op krukjes thee en koffie te drinken. Scooters zigzaggen door het verkeer. Schoenpoetsers kijken spiedend rond naar smerige schoenen.

Toch is er één verschil met voorgaande jaren. Het aantal toeristen in de Vietnamese hoofdstad is sterk toegenomen. Hoewel dat precies is wat de autoriteiten wensten, maakt het stadsbestuur zich zorgen over het gedrag van de mensen. Hanoi wil daarom vergaande fatsoensnormen opstellen, waar niet alleen de Vietnamezen, maar ook bezoekende buitenlanders zich aan moeten houden.

Om van Hanoi een 'beschaafde en beleefde' stad te maken, wil het stadsbestuur onder meer regels instellen om roken, spugen en vloeken in het openbaar aan banden te leggen. Bovendien wil het voorkomen dat toeristen zich te schaars kleden als zij hun hotel uitstappen.

De Vietnamezen reageren sceptisch op de regels. Ngo Van Dang, warm en stijlvol gekleed op deze frisse ochtend, is er inmiddels aan gewend dat buitenlanders zich anders gedragen dan Vietnamezen. "Aanvankelijk dacht ik dat die toeristen een beetje gek waren, omdat ze de hele dag door sportieve kleding dragen", zegt de 73-jarige portretschilder aan de rand van het Hoan Kiem Meer in het centrum van Hanoi.

Zuidoost-Aziatische landen worstelen al langer met de gevolgen van massatoerisme. Thailand sloot verschillende eilanden voor bezoekers, omdat het ecosysteem onherstelbaar beschadigd dreigde te raken door vakantiegangers. En nadat toeristen naaktfoto's hadden gemaakt bij het befaamde tempelcomplex Angkor Wat, stelde Cambodja daar kledingregels in. Ook wordt er veel geklaagd over het groeiende aantal Chinese toeristen, vanwege hun slechte gedrag op toeristische locaties en om de ravage die ze achterlaten.

Respecteer de regels

De Vietnamese overheid beschouwt toerisme als één van de drijvende krachten achter de groeiende economie en zette er afgelopen jaren fors op in. Met succes: het aantal buitenlandse bezoekers groeide van 3,8 miljoen in 2009 tot meer dan 10 miljoen vorig jaar. Maar de nadelen worden zichtbaar. In Hoi An, een historisch kuststadje dat op de Werelderfgoedlijst staat, lopen iedere dag zoveel mensen over de 400 jaar oude Japanse Brug dat experts nog maar één methode zien om de brug te redden: helemaal afbreken en opnieuw opbouwen.

Hanoi hoopt het tij te keren. "Toerisme is nog betrekkelijk nieuw voor Vietnam. Vandaar dat we nu pas de problemen erkennen", zegt Trinh Dinh Minh, marketingmanager bij het reisbureau PYS Travel in Hanoi. Hoe de stad de regels gaat handhaven, is nog onbekend, al zegt de overheid dat overtreders publiekelijk zullen worden bekritiseerd. Volgens Trinh zou het goed zijn als bezoekers de lokale regels respecteren, vooral waar het om historische of religieuze plekken gaat. "Maar je kunt natuurlijk niet regels voor de hele stad opstellen. Dat is onhoudbaar."