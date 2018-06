Handel drijven met schulden

Die ander mag proberen de schuld alsnog te innen - en kan zo winst maken. De branchevereniging voor schuldhulpverlening waarschuwt voor deze ‘schuldenhandel’, voor schulden ‘die in de markt worden gezet’, voor commerciële partijen ‘die verdienen aan schulden’.

Het zijn frames die heel naar klinken. Je hebt al een veel te hoge schuld, en nu wordt daar ook nog eens handel mee gedreven - verdient iemand over jouw rug aan jouw schuld.

Heb je een schuld, verdienen ze er over jouw rug ook nog geld mee

Het is een frame met een onderliggende dramastructuur. De schuldenaar is het slachtoffer. De schurken zijn die nare commerciële partijen. De brancheverenging, die het voor je opneemt, is de held.

De Vereniging van Incasso-ondernemingen framet het anders. Het is geen schuldenhandel, het is gewoon het ‘verkopen van een vordering’. Dat klinkt niet naar, dat doen kleine en middelgrote ondernemers nu eenmaal, omdat ze geen zin hebben in administratief gedoe. En dat gedoe heb je, want Nederland heeft geen goede betaalcultuur. Die is bij de Duitsers veel beter; daar moet je schulden gewoon inlossen. En zo kent het ‘verkopen van een vordering’ een andere dramastructuur. Het midden- en kleinbedrijf is het slachtoffer. De schurk is degene die niet betaalt - en de held is het incasso-bedrijf.

analyseert bestuurskundige Hans de Bruijn in zijn wekelijkse rubriek.