Halsema: Meer blauw nodig in centrum van Amsterdam

Halsema is daarover in gesprek met minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), bevestigt een zegsman van Halsema na berichtgeving van De Telegraaf. De burgemeester nodigt ook Tweede Kamerleden uit voor een nachtelijk bezoek aan de binnenstad.

Lees verder na de advertentie

Het centrum van de hoofdstad verandert 's nachts in een 'urban jungle' zonder gezag, stelde de Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond zaterdag in Trouw. Crimineel geld is er leidend, de politie kan de situatie niet aan en het is er volgens hem veel te druk, waardoor onveilige situaties ontstaan.

Het is waar dat er te weinig handhavers en agenten zijn Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam

Dat ondervond Zuurmond aan den lijve, toen hij de afgelopen weken een huis betrok aan de rand van het prostitutiegebied. Eerder bezocht hij het eveneens zeer drukke Leidseplein om de overlast daar in beeld te krijgen. Volgens zijn rapporten daarover blijft verbetering nog altijd uit.

Vijfhonderd extra agenten Alleen al de extreme drukte op plekken als de Wallen zorgt volgens Zuurmond voor problemen, nog los van eventuele criminaliteit onder alle toeristen en stadsbewoners. "Bij een uitslaande brand of hartinfarct kunnen hulpverleners nu niet ter plekke komen. Mocht de politie al achter een crimineel aan willen, ze komt gewoonweg niet door de massa heen." Cor van Dijk, voorzitter van Ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal, relativeerde de uitspraken van Zuurmond vandaag in Trouw. "De aantallen bezoekers zijn vergelijkbaar met vorige jaren, het is dus niet zo dat het alleen maar meer wordt." Wel concentreert het uitgaanspubliek zich op een kleiner stukje, waardoor het daar uiteindelijk krapper wordt. Burgemeester Halsema stelt in De Telegraaf dat er geen sprake is van 'complete wetteloosheid'. "Maar het is waar dat er veel te weinig handhavers en agenten zijn." De roep om meer politiemensen en handhavers klinkt al langer in Amsterdam. Korpschef Pieter Jaap Aalbersberg pleitte eerder voor de komst van vijfhonderd extra agenten.

Lees ook:

De wetteloosheid op de Amsterdamse Wallen, en wat daaraan te doen. Overlast, illegale taxi's, crimineel geld dat welig tiert en agenten die machteloos toekijken: de ombudsman schetst een onthutsend beeld van nachtelijk Amsterdam.